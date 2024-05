Protestos contra Israel, reuniões de emergência, o apelo de iolanda e a vitória da Suíça: a história da Eurovisão mais politizada de sempre

Foi a Suíça que ganhou a Eurovisão 2024, com a canção “The Code”, interpretada por Nemo, cantor pop de 24 anos, juntou um lado operático a uma canção de espectros largos, da melancolia ao hip hop. E ainda que fosse um dos favoritos há várias semanas, o verdadeiro protagonismo só lhe chegou com o anúncio final de todas as pontuações e com o regresso ao palco (o mesmo que viu iolanda conseguir o 10.º lugar com “Grito”). Antes, vários dias antes, foram outros os protagonistas, entre as interpretações, os bastidores e até as ruas — quase sempre com Israel no centro das atenções, tornando esta a edição mais politizada de sempre.

Dentro da arena do Festival da Eurovisão, durante a atuação de Eden Golan, a representante israelita, ouviram-se este sábado à noite apupos, assobios, pessoas a gritar pela Palestina, mas também aplausos. Muitos foram os artistas que, durante as últimas semanas, pediram o afastamento de Israel, que no fim conseguiu o 5.º lugar com 375 pontos na edição mais politizada de sempre da Eurovisão, marcada pelas sucessivas polémicas — desde o afastamento dos Países Baixos a reuniões de emergência por queixas de assédio contra Israel.

[a canção vencedora:]

Os ataques de Israel na Faixa de Gaza foram o centro das polémicas, mas 11 países acabaram por atribuir pontos à canção israelita, só na parte da votação do júri: Alemanha, Noruega e Chipre deram 8 pontos, Estónia e Bélgica deram 5, a Lituânia deu 4 pontos e Geórgia, Malta, Moldávia, França e Letónia atribuíram 3 pontos. E Israel acabou por ser o segundo país mais votado pelo público.

E também a atuação portuguesa marcou os protestos contra os ataques de Israel em Gaza. iolanda, que conseguiu o 10.º lugar nesta edição da Eurovisão, com 152 pontos, terminou a atuação com um apelo: “A paz vai prevalecer” (“Peace Will previal”), disse a cantora portuguesa, recebendo muitos aplausos, com as unhas pintadas com o padrão keffiyeh. Mesmo antes da atuação, durante o desfile das bandeiras com que arranca o evento, iolanda voltou a usar um vestido desenhado por uma marca palestiniana, a Trashy Clothing.

iolanda foi a única, entre os 25 artistas que cantaram nesta noite, que apelou à paz durante o evento da grande final. E foi também a única cujo vídeo da atuação foi publicado mais de uma hora depois da atuação. Na votação do júri, Portugal não atribuiu pontos a Israel, mas a votação do público deu os 12 pontos — a pontuação máxima — a este país.

[a atuação de iolanda e um apelo no final:]

Na emissão em direto da Eurovisão, os assobios não eram percetíveis, mas os vídeos partilhados nas redes sociais permitem perceber que não houve só aplausos quando Eden Golan cantou, nem quando foi a vez de Israel atribuir os seus pontos aos outros países (deu 12 pontos ao Luxemburgo, na votação do júri). No entanto, nem todas as televisões emitiram a exibição de Israel. De acordo com a Lusa, os sindicatos da televisão pública da região belga da Flandres cortaram a transmissão durante a atuação de Israel e projetaram uma mensagem de protesto contra a guerra em Gaza.

“Esta é uma ação sindical. Condenamos as violações dos direitos humanos por parte do Estado de Israel. Além disso, o Estado de Israel está a destruir a liberdade de imprensa. É por isso que interrompemos a imagem por um momento”, lia-se na mensagem projetada na tela sobre um fundo preto. O texto estava também acompanhado de slogans reivindicativos #CeaseFireNow (Cessar fogo agora) e #StopGenocideNow (Parar o genocídio agora).

Já fora da Malmö Arena, centenas de pessoas juntaram-se para protestar contra a participação de Israel nesta edição da Eurovisão e várias pessoas acabaram por ser detidas, incluindo a ativista sueca Greta Thunberg.