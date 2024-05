António Pinto Ribeiro, a arte e o colonialismo: "Estou absolutamente crente que esta questão da restituição é irreversível"

A relação entre a arte e as consequências do colonialismo é antiga e permanente e foram obras de arte aquilo que primeiro se reclamou às nações colonizadoras. Os artistas, pensadores, filósofos e historiadores nunca deixaram de olhar para o que aconteceu em África. Em Portugal, na linha da frente destes movimentos, o investigador e programador cultural António Pinto Ribeiro foi quem mais se destacou, quer na produção crítica sobre a matéria, quer na curadoria de muitas exposições com esta temática como aspeto central.

Numa altura em que o tema voltou à agenda política e cultural, depois das declarações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre reparações a antigas colónias por parte dos países colonizadores, Pinto Ribeiro, que foi também diretor artístico da Culturgest e da Gulbenkian, desmonta em entrevista ao Observador o que diz ser “alguns equívocos”, esclarece factos, aponta caminhos e descreve um país com “mentalidade colonial”, “nostálgico” e “atrasado” num processo de descolonização mundial “inevitável” a que “urge dar início efetivo”.

Como é que o passado colonial tem surgido na arte e como é que a arte o tem tratado? Até que ponto a representação artística de um problema histórico e de memória tem relevância no século XXI?

Este debate é muito mais antigo do que o que se pensa. Um dos primeiros testemunhos de reclamação de obras de arte data de 1920. É feita por um africano de Cabinda que reclama por uma obra que tinha sido levada para o Museu do Homem, uma coroa de um rei. E ele dizia precisamente que essa coroa só fazia sentido ali, em Cabinda, pois era uma questão de identidade. Tem havido reclamações e tem havido até algumas restituições, poucas, mas tem havido. No entanto, foi um processo que se avolumou bastante a partir dos anos 1970, quando a UNESCO tomou uma posição e aconselhou os países a devolverem o que não lhes pertencia. Era a UNESCO, não era nenhum grupo de trabalho, nenhum grupo de ativistas. Porém, esta tomada de posição manteve-se mais ou menos num limbo. Voltou a saltar com força muito mais tarde e por duas razões. Primeiro, porque há uma pressão muito grande da nova massa crítica africana. Embora isto tenha também acontecido noutros continentes, esta força de reclamação tão intensa deve-se, de facto, a uma nova geração de filósofos, pensadores, artistas africanos ou afro-europeus, que tem feito muita pressão nesse sentido. E, também nesse sentido, Macron fez o famoso discurso de Ouagadougou [Burkina Faso], em 2017, e encomendou um estudo sobre o património de origem africana nas coleções públicas francesas. Isso foi determinante do ponto de vista de alertar os estados europeus para este problema de enorme dificuldade de resolução.

Qual o papel das artes neste processo?

As artes têm tentado esclarecer a situação do que foi o colonialismo e os seus impactos. E isso, de facto, não tem sido feito em Portugal. Quando digo esclarecer é mesmo esse o sentido, ou seja, tornar bastante claro o que foi o processo da escravatura e o que foi o processo colonial e as suas consequências.

De que forma?

Há primeiro que esclarecer e para esclarecer é preciso haver investigação, é preciso haver trabalho de cooperação, e é preciso também haver a consciência de que a descolonização dos museus não é independente daquilo que é a descolonização do mundo. Os museus não são ilhas. As fundações não são ilhas, as coleções não são ilhas. Estão ligados à vida política, à vida social, à vida económica. No fundo, faz tudo parte de um sistema e, portanto, não se pode olhar apenas para este problema da devolução das obras como um facto isolado. Ele está inserido num contexto muito mais vasto de esclarecimento do que foi o colonialismo e do que foi o processo da escravatura e de como é que estas coisas estão associadas umas às outras. O colonialismo não vai ser resolvido nos próximos tempos. Já não se pode voltar atrás. Há um colonialismo que pode ser resolvido, esse sim, e pouca gente tem falado dele. Temos que descolonizar a Europa. E temos que descolonizar Portugal.