Um homem com 38 anos que estava desaparecido há cinco dias foi este sábado detetado e resgatado vivo de uma falésia numa operação coordenada pela capitania do Porto e Polícia Marítima do Funchal, informou a Autoridade Marítima Nacional.

Numa nota divulgada é referido que o homem estava dado como desaparecido desde 27 de novembro e, na sequência de buscas por mar foi encontrado numa falésia junto ao Caniço de Baixo, no concelho de Santa Cruz.

A operação foi coordenada pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima do Funchal, em articulação o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, da Marinha Portuguesa, com a esquadra da Polícia de Segurança Pública de Santa Cruz e com o Serviço Regional de Proteção Civil.

Para a local foram enviados tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal que procederam “de imediato ao resgate para o porto do Funchal”, tendo o homem sido transportado uma unidade hospitalar pelos elementos da Cruz Vermelha Portuguesa.