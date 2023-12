Mérito a quem o tem. O Moreirense levou para o jogo contra o Benfica uma estratégia clara. Expor-se nos minutos iniciais para tentar um golo cedo — algo que esteve perto de conseguir — e, caso fosse forçado a isso, organizar-se de forma a sentir-se confortável: a defender. Afinal, os cónegos, mesmo depois de já terem defrontado, Benfica, Sp. Braga, Sporting e FC Porto, continuam a ser a terceira equipa que menos golos concede no campeonato (10).

O Benfica sofreu com o desempenho defensivo do Moreirense e acabou mesmo por esbarrar no bloco montado em 4x4x2 pelos minhotos. No final, as duas equipas acabaram por se igualar ao nível dos remates (11 para cada lado), o que mostra a forma como, por vezes sem bola, a equipa treinada por Rui Borges conseguiu controlar o jogo.

“Nós tivemos três, quatro oportunidades claras na área do Benfica na primeira parte. Eles não nos criaram grande perigo. A nossa organização defensiva esteve muito bem. Sabíamos que na maioria das vezes íamos estar num bloco mais baixo do que o normal por causa da qualidade do adversário”, reconheceu Rui Borges. “Estivemos muito bem organizados. Percebemos muito bem os espaços. Na segunda parte não fomos tão claros, faltou-nos um bocadinho mais de intensidade. Baixámos demasiado em alguns momentos. Mérito do adversário. Depois veio ao de cima a nossa organização defensiva, que tem sido clara ao longo da época. É mais um jogo com baliza a zeros. Não me lembro do Benfica ter criado uma clara oportunidade de golo na segunda parte”.

Nesta fase da época há dois dados que mostram que a produção ofensiva dos encarnados também não está a ser brilhante. Um é a média de golos no campeonato (1,83 golos por jogo) que á a mais baixa das últimas dez temporadas ao fim de 12 jornadas. O outro é que, nesta altura, o Benfica já tem tantos jogos sem marcar em todas as competições como na época passada (quatro).

O ????Benfica regista a pior média de golos, à passagem da jornada 12 da ????????Liga Portuguesa, das últimas 10 temporadas:

2013/14 ????????Jorge Jesus, 1,83 G/J

2023/24 ????????Roger Schmidt, 1,91 G/J pic.twitter.com/DKbGRSo0IC — Playmaker (@playmaker_PT) December 3, 2023

O ????Benfica igualou o número de jogos em branco da temporada anterior, que terminou com o título. Jogos em branco do ????Benfica em 2022/23:

3 ????????Liga, 1 ⭐️Champions League Jogos em branco do ????Benfica em 2023/24:

3 ⭐️Champions League, 1 ????????Liga pic.twitter.com/9may3zj2aX — Playmaker (@playmaker_PT) December 3, 2023

Apesar de tudo, o Moreirense sai satisfeito por ter travado a qualidade individual do emblema da Luz. “Fico feliz acima de tudo pela equipa. É um orgulho vê-los a jogar e a demonstrar uma qualidade enorme”, disse Rui Borges. “Às vezes, podíamos entrar aqui em pezinhos de lã por estarmos em sexto, podíamos estar contentes com isso. Estamos cientes das dificuldades. Trabalhámos imenso nos últimos jogos, mas os que vêm para frente vão ser ainda mais difíceis do que os que passaram. A equipa dá uma demonstração de caráter e de personalidade fora do normal”.