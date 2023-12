Aos 88 anos, Pitum Keil Amaral “volta a atacar”, quatro anos depois de Crónicas da Província para Arquitectos e não Só, que aqui tivemos o enorme gosto de recensear. A primeira constatação é a ausência dum plano editorial consistente que permita tornar públicos, em pouco tempo, todos os escritos deste arquiteto, filho, neto e bisneto de grandes talentos culturais reunidos desde 2020 num museu municipal de Viseu que tem o nome da família Keil Amaral. E se o digo para ele, não menos o direi para seu pai, Francisco Keil Amaral (1910-75), autor do admirável Histórias à Margem dum Século de História (Seara Nova, 1970) que, ao menos, aquele museu haveria de poder vender para perfeita ilustração dos seus visitantes sobre a singularidade da estirpe — além de outros livros de Francisco pai que fizeram época, como A Arquitectura e a Vida (Cosmos, 1942) e Lisboa: uma Cidade em Transformação (Europa-América, 1969). Há sempre grande benefício em compilar trabalhos de uma vida inteira, para nosso conhecimento e a valorização de quem aqui esteve antes de nós ou de quem ainda está e não merece ser esquecido nem subestimado. Porém, as editoras portuguesas — apesar de alguns progressos — estão longe de manter aceso em permanência o cânone cultural.

Pequenos livros são aproximações a conta-gotas, ainda que bem deliciosas, como é o caso presente. Mas fazem querer a garrafa toda.

De 1955 a 2022, prolongando uma tradição familiar, Pitum Keil Amaral enviou a amigos cartões natalícios com desenhos de sua mão, “cartões muito pessoais, que acompanharam uma época, e uma vida inteira, sempre com um lugar no coração para os amigos e um olhar para o que nos envolvia” (p. 12). “Ganhei gosto por esta forma de comunicação simples e não dispendiosa de dar conhecimento sobre o que era feito de nós e como a vida familiar nos ia correndo, ou a saúde nos “tratava”. […] Mas o mais importante era ser uma lembrança sincera, e um sinal de optimismo e ânimo, com boa disposição, que são coisas de que toda a gente necessita” (p. 17).

