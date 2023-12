A Maternidade Alfredo da Costa (MAC), em Lisboa, não está, de novo, a receber grávidas encaminhadas pelo INEM por falta de capacidade de resposta, avançou o Público e confirmou o Observador. Em menos de uma semana, esta é já pelo menos a terceira vez que a MAC pede ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes do INEM o desvio das grávidas. Desde outubro, que o número de partos na MAC está a crescer acima dos 30%, esgotando a capacidade de internamento da maternidade mais antiga do país.

Ao Observador, o Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central (CHULC), onde a MAC se integra, confirma que “existe um desvio do CODU desde as primeiras horas da manhã” e que o mesmo ainda se mantém, sendo que não existe previsão para a maternidade voltar a receber grávidas encaminhadas pelo INEM. “Fazemos gestão de fluxo”, diz fonte oficial do CHULC. Em causa está a falta de camas e de espaço na MAC para acolher todas as grávidas que, por estes dias (e com várias maternidades na área de Lisboa fechadas ou condicionadas), acorrem à maternidade.

“De manhã tínhamos cinco grávidas em trabalho de parto, ficámos apenas com uma sala de parto disponível para casos emergentes”, explica a mesma fonte.

Apesar de o encerramento da MAC a grávidas encaminhadas pelo INEM não ser uma situação inédita, nesta segunda-feira o problema parece estar a assumir maiores proporções, uma vez que, como confirma o próprio centro hospitalar, “é raro existir um período de encerramento tão longo“, que já dura há praticamente 10 horas.

Quanto às grávidas que se deslocam à maternidade pelos próprios meios, e que representam a maioria dos casos, o atendimento na urgência está garantido, garante o CHULC.

Desde outubro que o número de partos está a crescer acima dos 30% na MAC, denunciando um aumento da afluência na mesma ordem de grandeza e que pode ser, em grande parte, explicado pelos constrangimentos que se verificam em muitas maternidades da periferia e da própria cidade de Lisboa.

No Hospital Amadora-Sintra, a urgência está encerrada desde esta segunda e até à próxima quinta-feira. Já a urgência do Hospital São Francisco Xavier, que concentra a resposta à grávidas do Hospital de Santa Maria, também tem funcionado com várias limitações, tendo encerrado por diversos períodos nos últimos dias. Entre as 21 horas de hoje e as 9 horas de terça-feira, o serviço volta a encerrar.