O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), que engloba os hospitais de Penafiel e Amarante, vai ter nos próximos dias um novo conselho de administração (CA), disse esta terça-feira à Lusa o presidente cessante Carlos Alberto Silva.

“Fui informado pela tutela dessa situação que acontecerá nos próximos dias”, avançou o gestor, referindo não ter ainda “a indicação da data em concreto”, desconhecendo também o seu sucessor.

Carlos Alberto Silva, que está no cargo desde 2016, referiu que a substituição do CA ocorre no âmbito da recém-criada Unidade Local de Saúde (ULS) do Tâmega e Sousa que assumirá a gestão dos hospitais públicos e dos centros de saúde daquele território formado por 12 municípios.

“Apesar da frustração e desilusão de não ter a possibilidade de concretizar no terreno este projeto da ULS, tão desafiante, exigente e ambicioso, saio com a consciência do dever cumprido”, acrescentou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Agradecendo a colaboração que recebeu ao longo dos anos, à frente do CHTS, de instituições e pessoas individuais, avançou que vai regressar ao mercado do trabalho “em busca de novo projeto profissional”, por não ter vínculo à administração pública.