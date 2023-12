No “limiar de meio século de democracia”, o Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, irá celebrar os 50 anos da Revolução dos Cravos, evocando os valores de Abril e com uma programação temática, cujo elo de ligação será o questionamento das heranças que esta época de mudança no país relegou às gerações vindouras. Nuno Cardoso, diretor artístico do TNSJ, explica que se trata de uma programação “dialogante e de questionamento para com o público, numa sociedade cada vez mais extremada pelas certezas absolutas e consequente falta de debate”, que contradizem o “viver democrático que o 25 de Abril de 1974 ajudou a consolidar”.

Nessa mesma evocação, o destaque vai desde logo para a nova produção própria do TNSJ, na qual o encenador dramatiza o romance Fado Alexandrino, de António Lobo Antunes. Levantado em parceria com as principais instituições parceiras do TNSJ – o Theatro Circo de Braga, o Teatro Aveirense e o Centro Cultural de Belém –, o espetáculo estreia-se a 5 de abril, fica em cena até ao dia 28, seguindo depois numa digressão nacional com paragens em Lisboa, Aveiro, Braga e Faro. Trata-se de um projeto de cunho pessoal, marcado pelas memórias familiares do encenador, mas também de uma criação que “aborda a guerra colonial, que não deixa ainda hoje de ser um tema pouco confrontado”, acrescenta Nuno Cardoso. “É quase impossível traduzir o turbilhão e a poética deste romance, que é também um documento vibrante para dialogar sobre o que foi este meio século no país”.

Ainda no âmbito das comemorações, o TNSJ convida Pedro Penim, o encenador e diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, que irá projetar nas vozes e nos corpos de jovens atores/cantores um questionamento individual e coletivo em Quis Saber Quem Sou (em cena de 31 de maio e 1 de junho), título-emblema que recupera o verso inaugural de E Depois do Adeus, a canção que foi a primeira senha do 25 de Abril. Já no Teatro Carlos Alberto, a revolução volta a ser lembrada em O 25 de Abril Nunca Aconteceu, peça de Ricardo Alves, que assume a forma de distopia-homenagem aos valores da liberdade e da democracia, e que pode ser vista de 11 a 27 de abril.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.