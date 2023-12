O Presidente do Egito, Abdel Fattah Al-Sisi, venceu as eleições presidenciais do país, divulgou esta segunda-feira a autoridade eleitoral egípcia, citada pela Reuters. O atual Chefe de Estado, que assumirá o seu terceiro mandato, venceu com 89,6% dos votos.

Numas eleições praticamente sem oposição, esta vitória permitirá Abdel Fattah Al-Sisi ficar no poder até 2030. A autoridade eleitoral egípcia divulgou igualmente que a taxa de participação se ficou pelos 66,8%, uma subida face a 2018. Os egípcios puderam votar entre 10 e 12 de dezembro, mas os resultados foram apenas tornados públicos esta segunda-feira.

O segundo candidato mais votado foi Hazem Omar, do Partido Popular Republicano, que obteve 4,5% dos votos. Em terceiro lugar ficou Farid Zahran, do Partido Social Democrata Egípcio, seguido de Abdel-Sanad Yamama, do partido Wafd.

Apesar da vitória avassaladora, este foi o pior resultado de Abdel Fattah Al-Sisi desde que chegou ao poder em 2013 na sequência de um golpe de Estado. Nas presidenciais de 2014 e de 2018, o Presidente egípcio venceu com 97% dos votos. Para concorrer a este terceiro mandato, o Chefe de Estado teve de alterar a Constituição, uma vez que a antiga permitia apenas dois.

O principal candidato que podia enfrentar o atual Presidente do Egito, Ahmed al-Tantawi, anunciou em outubro que desistiria da corrida, lamentando que mais de 100 apoiantes do seu movimento político tenham sido detidos.

A terceira vitória de Abdel Fattah Al-Sisi surge num dos momentos mais complicados desde que assumiu o cargo do Presidente. O líder egípcio tem tentado mediar o conflito entre o Hamas e Israel na Faixa de Gaza, evitando que milhares de palestinianos se desloquem para a província do Sinai, que pertence ao Egito. Além disso, o Egito tem enfrentado uma grave crise económica.