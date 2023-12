O Teatro S. Luiz, em Lisboa anunciou esta segunda-feira a sua programação para a primeira metade de 2024. De Martim Sousa Tavares a Marco Martins, com passagem por uma encenação de Fabio Condemi a partir de texto de Pier Paolo Pasolini e de uma nova criação do Teatro Nacional Dona Maria II, ao todo serão 18 as peças que constam do programa do teatro municipal entre janeiro e julho de 2024 (dez das quais em estreia absoluta). Há ainda espaço para óperas, conferências, dança e concertos, naquele que o novo diretor artístico do S. Luiz, Miguel Loureiro, dizia em agosto ao Observador querer tornar num espaço multifacetado, “de festa, vinho, rosas e poesia”.

