A justiça norte-americana arquivou uma acusação de abuso sexual de menor contra o ator e produtor Warren Beatty. O processo, referente a acontecimentos que terão alegadamente acontecido na década de 1970, foi movido contra Beatty por Kristina Hirsch, que à época era menor, mas acabou rejeitado sem possibilidade de recurso pelo juiz devido a irregularidades da parte da queixosa.

O processo foi movido ao abrigo de um decreto-lei estatal aprovado em 2019 e que estabelecia um período de três anos durante o qual vítimas de crimes de abuso de menores podiam mover ações legais para lá do prazo de prescrição.

Os alegados factos remontam a 1973, altura em que Warren Beatty tinha 35 anos. De acordo com a ação legal interposta em novembro de 2022, o ator teria conhecido Hirsch, então com 14 anos, num local de rodagem, “fazendo uso da sua posição e estatuto enquanto adulto e estrela de cinema de Hollywood para induzir a queixosa a ter relações sexuais com ele várias vezes”, segundo o The Guardian.

A acusação não nomeava diretamente Beatty, hoje com 86 anos, mas descrevia-o através de alusões claras, mencionando o acusado como “um respeitado e conhecido ator e produtor nomeado para um Óscar pelo seu papel no filme de 1967, Bonnie e Clyde“, que Warren Beatty protagonizou ao lado de Faye Dunaway.

O caso acabou, contudo, por ser arquivado sem possibilidade de recurso no tribunal de Beverly Hills pelo juiz Edward Moreton Jr.. Na base da decisão estiveram uma série de irregularidades no processo, entre as quais o facto de a alegada vítima não ter cumprido com os prazos para a entrega de documentos relativos ao processo.

Inicialmente representada pela firma de Jeff Anderson & Associates, os advogados de Hirsch acabaram por se retirar do processo em agosto, tendo esta passado a representar-se a si própria depois de não ter conseguido encontrar representação legal. Diz a Rolling Stone que na passada sexta-feira, depois de a queixosa ter entregue uma declaração com caligrafia considerada “inelegível”, o juiz tomou a decisão de arquivar o processo. Warren Beatty não chegou a ser formalmente notificado do processo e até ao momento não reagiu publicamente.