Sabemos que o Natal é uma das alturas mais bonitas do ano, em que o espírito da união e partilha estão ao rubro, mas é também uma das que mais ansiedade provoca, sobretudo porque pode ser uma ameaça para a carteira. Com tanta coisa em que pensar e gerir ao mesmo tempo, não é de estranhar que sejam muitas as pessoas que acabam por deixar a compra dos presentes para a última hora (quem nunca?). E, quando tal acontece, já se sabe que a carteira é que sofre. Isto porque, nesta altura, as opções disponíveis nas lojas são poucas ou nenhumas, já não dá para comprar online e a falta de tempo para pensar, comparar preços e procurar as melhores ofertas acaba por nos fazer gastar muito mais dinheiro do que o inicialmente previsto.

Por sabermos de tudo isto, e para que possa aproveitar apenas o lado bom do Natal, preparámos-lhe um guia de presentes de última hora, que vai ser o seu grande salvador este ano.

São dicas para não ficar mal perante os familiares e amigos mais queridos e que podem ser adaptadas a todos os géneros, idades, gostos e personalidades. E o melhor de tudo é que não vão comprometer as suas finanças, bem pelo contrário. Tudo graças à possibilidade que o ActivoBank oferece de fracionar os pagamentos das compras, conforme lhe seja mais conveniente. E possibilidades destas são mesmo aquilo de que mais precisamos nesta altura do ano. Certo?

Fatiar para não falir… e ainda contribuir para um Natal solidário

A modalidade Fatia, do ActivoBank, é a melhor forma de dividir as despesas em prestações, consoante lhe dê mais jeito, de maneira a poder fazer as compras de Natal de última hora sem ter de perder ainda mais tempo a fazer contas. O Fatia permite-lhe comprar agora e pagar depois, podendo dividir o pagamento feito com Cartão de Crédito ActivoBank em três, seis ou nove prestações. E a boa notícia é que se a opção este Natal for a de pagar em três meses, isto é, em três fatias, o ActivoBank não cobra quaisquer juros (TAN 0%) e ainda o ajuda a ser solidário, pois por cada operação fracionada são doados 2,50 euros ao Centro de Apoio ao Sem Abrigo (CASA), até um limite máximo de 20 mil Euros.

Como vê, esta é mesmo a opção perfeita para pagar as suas compras em prestações sem comissões, e de forma solidária. Agora, só faltam mesmo as dicas de presentes… deixe-se inspirar e feliz Natal.

Leitor de livros digital

Quer se destine a um leitor ferrenho ou a alguém que prefere jogos no telemóvel, um e-reader poderá mudar a vida dessa pessoa e alargar-lhe horizontes.

Conjunto de café

Ideal para oferecer a quem gosta de receber em casa e fazer boa figura. De porcelana ou faiança portuguesas, o sucesso do presente é garantido.

Cabaz de Natal

Imagine aquelas iguarias deliciosas (queijo, mel, presunto, vinho, frutos secos…) de elevada qualidade, origem 100% portuguesa e tudo num cabaz… Nham!

Manta 100% lã portuguesa

Quem não gosta de passar tardes de inverno no sofá aconchegado numa manta quentinha? Opte por uma de lã da serra da Estrela e tecida à mão.

Máquina fotográfica instantânea

Para captar momentos inesquecíveis, imprimir de imediato e poder colar logo na porta do frigorífico.

Passeio de helicóptero

Se quer mesmo impressionar, este é o presente que vai deixar a outra pessoa completamente rendida e, para todo o sempre, agradecida.

Puzzle de mil peças

Quem diz mil peças diz duas mil ou mais! Este é o presente que vai unir famílias ao serão, sem telemóveis nem redes sociais pelo meio.

Sessão fotográfica

Ainda que toda a gente saiba tirar fotos com o telemóvel, a verdade é que uma sessão fotográfica feita por um profissional é outra coisa e vale cada cêntimo.

Bilhete para espetáculo

Se conhece bem os gostos da outra pessoa não será difícil surpreendê-la com um bilhete para um dos muitos concertos ou espetáculos musicais do próximo ano.

Bicicleta elétrica

A pensar na mobilidade sustentável, este é o presente ideal para quem precisa de se deslocar em zonas urbanas e tem preocupações ambientais.

Como fatiar as compras de Natal?

Agora que já decidiu que presentes de Natal comprar, veja aqui como fatiar os pagamentos em prestações. Em apenas três passos fica com o assunto resolvido.