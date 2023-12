Sabemos que o inverno veio para ficar quando as nossas mãos e a pele da nossa cara deixam de ser o que eram. Pele a escamar, lábios gretados, fissuras, desconforto, comichão, secura…quem nunca sentiu estas alterações quando chega o frio? Pois é, a pele é o maior órgão vivo do nosso corpo e, como tal, é também a primeira barreira a ser quebrada – não só pela entrada de microrganismos, como pelas agressões externas do meio ambiente. Sendo o nosso cartão-de-visita, está exposta ao exterior e é influenciada por todas as suas alterações.

No inverno, com a diminuição da temperatura e da humidade, surge o desafio da hidratação. É por isso que, por esta altura, sentimos a pele mais desidratada e desprotegida. Mas o que podemos fazer para contornar estes desafios? Existem pequenas grandes coisas que pode fazer para proteger a sua pele. Comecemos por três passos simples que podem ajudar: beber mais água, não tomar banho com água muito quente e, ainda, adequar a sua rotina de cuidados de pele às necessidades que esta estação traz. Optar por produtos com texturas mais cremosas, mais hidratantes e que reforcem a barreira de proteção da pele podem fazer toda a diferença.

Além disto, é importante não saltar alguns passos obrigatórios nesta altura, como levar sempre consigo um creme de mãos e um bálsamo labial. Tal como o protetor solar, estes produtos devem ser aplicados várias vezes ao dia, todos os dias e em todas as estações do ano.

Certo, mas para quem não percebe nada de skincare, como sei que produtos devo usar? A gama Aquaphor, da Eucerin, foi desenvolvida a pensar na nossa pele, quando ela mais precisa. Com uma fórmula composta por sete ingredientes-chave “à prova do frio” – Parafina líquida e Cera Microcristalina, Dexpantenol, Glicerina, Bisabolol, Ceresina e Álcool de lanolina -, é a escolha acertada para peles agredidas e irritadas. Ao formar uma barreira protetora semioclusiva, que funciona como uma espécie de segunda pele, ela irá não só hidratar e proteger a nossa pele, como regenerá-la. E a boa notícia é que, de toda a gama, poderá escolher o produto que melhor responder às suas necessidades: a Pomada Reparadora, que pode ser utilizada em zonas específicas; o Spray Reparador, para as áreas mais extensas do corpo; e o Regenerador Labial, que o ajudará a combater os lábios secos e gretados.

Incluindo estes produtos na sua rotina de pele, de manhã ou à noite, a promessa será a de conseguir reparar a pele extremamente seca, gretada e irritada; hidratar; acalmar; proteger; e permitir que a pele se autorregenere, de forma natural e saudável.

Porque cuidar da nossa pele não precisa de ser um bicho-de-sete-cabeças, o primeiro passo – e mais importante -, é procurar alternativas que façam sentido para as suas necessidades e fazer pequenas alterações que farão uma grande diferença. Afinal, ninguém merece entrar num novo ano com uma pele a pedir por socorro. Prevenir é melhor do que remediar e cuidar da nossa pele é muito mais do que cuidar apenas da nossa aparência. Por isso, proteja-a do frio e dê-lhe uma nova vida – até ela merece entrar em 2024 com o pé direito!