Vivemos tempos diferentes, em que a tradição já não é o que era. Daí que a Xiaomi, que conhecemos como um fabricante chinês de telemóveis, trotinetas e outros dispositivos electrónicos ou eléctricos, se tenha lançado na concepção e produção de veículos eléctricos. E não lhe falta ambição, uma vez que o seu cofundador Lei Jun afirmou que o seu primeiro carro a bateria, o SU7, “será capaz de se bater com o Porsche Taycan e o Tesla Model S”.

A Xiaomi apresentou o seu primeiro automóvel eléctrico num evento em Pequim, declarando que tem debaixo de olho os fabricantes de duas das berlinas desportivas mais potentes e rápidas da actualidade, nomeadamente o Porsche Taycan e o Model S da Tesla. E porque Lei Jun parece ter uma ambição sem limites, o empresário pretende ainda que a Xiaomi se transforme num dos melhores fabricantes de automóveis eléctricos do mercado nos próximos 20 anos.

O SU7 é uma berlina com linhas parecidas ao Taycan, em que SU significa Speed Ultra. O modelo pode montar um ou dois motores, como o Taycan, com a versão AWD com tracção integral a anunciar 475 kW, cerca de 646 cv, o que lhe permite anunciar 2,78 segundos de 0-100 km, melhor do que os 2,8 segundos do Taycan Turbo S (mas pior do que os 2,1 segundos do Model S Plaid). Em relação à velocidade máxima, o Xiaomi SU7 também supera o Taycan Turbo S, reivindicando 265 km/h, mais uma vez acima dos 260 km/h do Porsche, mas menos entusiasmante do que os 322 km/h do Model S Plaid.

Com uma bateria com uma capacidade de 101 kWh, com células fornecidas pela BYD e CATL, o SU7 promete uma autonomia de 800 km, calculada segundo o método chinês, que é muito menos exigente do que o antigo método europeu NEDC e até menos rigorosa do que o actual WLTP, pelo que não devemos esperar mais do que 550 km em WLTP. Mais uma vez, a Xiaomi bate a Porsche, uma vez que o Turbo S não ultrapassa 468 km entre recargas, contra 600 km do Plaid.

Analisando os dados anunciados pela Xiaomi, torna-se evidente que o SU7 vai ser mais uma berlina eléctrica desportiva capaz de fazer a vida negra ao mais potente dos Taycan, o Turbo S, mas ainda sem potencial para se bater com o Model S Plaid. Contudo, nada impede a Xiaomi de voltar a tentar, preparando uma versão mais potente e com mais bateria, pelo que o SU7 se perfila como mais um adversário de respeito. O novo SU7 vai oferecer várias versões, daquela com um motor e pouca autonomia, que na China será proposta por 300.000 yuans (cerca de 39.000€), à versão de topo de gama, cujo preço ainda se desconhece. As vendas do SU7 arrancam na China em Fevereiro, desconhecendo-se ainda quando irá chegar à Europa.