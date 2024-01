A diretora da Urgência do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, informou os médicos de que não deveriam admitir “doentes triados com prioridade verde”, mas a aplicação desta regra depende de um protocolo com os centros de saúde.

Segundo uma nota interna da diretora da Urgência Geral divulgada na quarta-feira, “os doentes triados com prioridade verde (em maca ou autónomos) não serão admitidos no Serviço de Urgência [do Hospital de São Bernardo], devendo procurar pelos seus meios os cuidados primários”.

Contactado pela agência Lusa, o Gabinete de Comunicação do Hospital de São Bernardo esclareceu, no entanto, que o atendimento de doentes triados com prioridade verde ou azul no Serviço de Urgência Geral está protocolado com o Agrupamento dos Centros de Saúde da Arrábida (ACES Arrábida), que integra os Centros de Saúde dos municípios de Palmela, Sesimbra e Setúbal.

Segundo a mesma fonte, o protocolo de referenciação estabelece que os doentes sem médico de família, que tenham sido encaminhados para o Serviço de Urgência Geral pelos Centros de Saúde, em consulta médica do próprio hospital ou pelo Centro de Orientação dos Doentes Urgentes (CODU), não podem ser reencaminhados para os Centros de Saúde.

Na prática, estes doentes, mesmo com pulseira verde ou azul, devem ser atendidos no Hospital de São Bernardo, sujeitando-se, no entanto, a elevados tempos de espera.

Trata-se de uma situação que se tem agravado de forma significativa no Hospital de São Bernardo e na maioria dos hospitais públicos de todo o país, devido à falta de médicos, bem como à recusa daqueles que estão ao serviço de fazerem mais do que o limite máximo previsto de 150 horas extraordinárias por ano.

O surto gripal que está a afetar milhares de portugueses, particularmente a pessoas com mais de 60 anos que não receberam a vacina contra a gripe, está a contribuir para aumentar ainda mais o tempo de espera nas urgências, agravando uma situação que já era muito complicada para os profissionais de saúde e para os utentes.

Com o objetivo de reduzir ao máximo as ‘falsas urgências’, o Hospital de São Bernardo relembra os utentes de que “devem ligar para a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) e procurar os cuidados de saúde primários antes de recorrerem aos serviços de urgência hospitalares”.