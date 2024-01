“É uma questão de tempo para António Costa ser constituído arguido”. Foi assim que o advogado Nuno Cerejeira Namora avaliou no programa “Justiça Cega” os indícios que o Observador revelou na última sexta-feira sobre a imputação do crime de prevaricação que o Ministério Público faz ao primeiro-ministro em regime de co-autoria com o ex-ministro João Galamba e os advogados João Tiago Silveira (coordenador do Simplex urbanístico) e Rui Oliveira Neves (advogado do escritório Morais Leitão).

