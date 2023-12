Não foi uma denúncia anónima, mas sim três denúncias que terão sido enviadas para o Ministério Público (MP) contra Luís Montenegro.

Ao que o Observador apurou, o timing do envio de tais denúncias está diretamente relacionado com as buscas da Operação Vórtex, realizadas em janeiro de 2023, e com a acusação, deduzida seis meses mais tarde, contra Miguel Reis, presidente da Câmara de Espinho eleito nas listas do PS que foi detido e obrigado a renunciar ao mandato, Joaquim Pinto Moreira, antecessor de Reis, antigo amigo e aliado de Luís Montenegro, e o construtor Francisco Pessegueiro.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.