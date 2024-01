O treinador do Benfica disse que a I Liga de portuguesa de futebol vai ser disputada “até ao último segundo” e destacou, no Seixal, que os ‘encarnados’ estão numa “boa situação” na luta pelo título. “Vai ser uma luta difícil até ao último segundo da época. É isso que espero, foi assim na época passada apesar de termos estado 10 pontos à frente em determinada altura, mas no final tivemos de ganhar na última jornada e espero algo parecido este ano”, afirmou Roger Schmidt, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Rio Ave.

Questionado sobre as diferenças entre o atual Benfica e o de 2022/23, quando liderava o campeonato com mais quatro pontos do que o Sporting de Braga, cinco do que o FC Porto e 12 do que o Sporting, o técnico lembrou que se vencer no sábado alcança “quase a mesma quantidade de pontos” da última época no final da primeira volta e vincou que o clube está “igualmente numa boa situação”.

Então, os ‘encarnados’ somavam 44 pontos e se vencerem os vila-condenses, no sábado, totalizam 42 ao cabo das primeiras 17 jornadas. “Agora sabemos, quase a meio da época, como é difícil ganhar todos os jogos, mas neste momento estamos numa boa situação, em boa forma, confiantes, a jogar bom futebol e já tivemos de lidar com algumas lesões nesta época”, lembrou.

Antes, o técnico comentou também um momento do encontro com o Sporting de Braga, para a Taça de Portugal, no qual Di María se terá alegadamente excedido nos protestos com o árbitro auxiliar, considerando que a decisão do árbitro foi correta e defendendo que “Ángel é um jogador muito emocional”, que “quer sempre ganhar e dá tudo em campo, mas também é muito respeitador”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Viu o cartão amarelo, penso que foi merecido porque não se pode protestar demasiado com o árbitro. Mas as emoções fazem parte do futebol, ele não exagerou, a decisão foi correta, não há nada a dizer sobre o seu comportamento”, comentou Schmidt.

Já sobre o Rio Ave, o técnico considerou que é uma equipa “muito melhor do que a situação que vive atualmente na classificação”, na qual segue em antepenúltimo lugar. “Se os analisarmos, vemos uma equipa muito bem organizada e agressiva na recuperação de bola, sempre compacta, corajosa a pressionar alto e nas transições quando recuperam a bola. Por isso espero um jogo difícil e estamos preparados para isso”, elogiou o alemão.

O Benfica recebe o Rio Ave no domingo, em encontro da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Iancu Vasilica (AF Vila Real). A equipa orientada por Roger Schmidt segue em segundo lugar no campeonato, com 39 pontos, a um ponto do líder Sporting e com maios quatro do que o FC Porto e seis do que o Sporting de Braga, rivais que se defrontam também no domingo.