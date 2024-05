Contactos, espírito positivo, Amorim e os sinais que poucos percebem: Hugo Viana, a sombra que deu outro governo à estrutura do Sporting

“O Rúben Amorim ajudou o Sporting a ser campeão na sua primeira época completa mas igualmente importantes foram aquelas pessoas de quem se rodeou… O presidente e o Hugo Viana foram extremamente importantes. Frederico Varandas foi um presidente que afastou quem tinha de afastar e isso faz-me lembrar uma frase que disse anteriormente: ‘60 mil são mais importantes do que 6 mil’. A esmagadora maioria dos sócios e simpatizantes do Sporting são fiéis, educados, têm carisma e sabem respeitar quem trabalha em prol do clube. Separando o trigo do joio, as coisas ficaram mais fáceis”, comentava Paulo Bento, em fevereiro deste ano, quando Amorim estava na antecâmara de superar os encontros que o agora selecionador dos EAU fez nos leões e passar a ser o segundo técnico com mais jogos no comando da equipa de futebol.

Apesar de estar há oito anos fora de Portugal, entre as passagens por Brasil (Cruzeiro), Grécia (Olympiacos), China (Chongquing Dangdai) e seleção da Coreia do Sul, o antigo selecionador nacional e treinador dos leões entre 2005 e 2009 conhece bem a realidade portuguesa e, em particular, a realidade verde e branca. E tem um ponto em comum com o atual contexto: além de ser o técnico com mais títulos este século no clube até à chegada de Rúben Amorim, gostava e fazia questão de trabalhar com estruturas pequenas. Muito pequenas. Havia o presidente (Filipe Soares Franco até 2009, mais uns meses com José Eduardo Bettencourt), havia o diretor desportivo (Carlos Freitas), havia o treinador, sobrava uma ligação boa, de confiança e funcional. É esse um dos segredos do Sporting campeão de 2023/24, num prolongamento do que acontecera em 2020/21. E o elemento menos “visível” dessa troika até foi campeão como jogador… com Paulo Bento.

O papel de Rúben Amorim no sucesso dos leões é óbvio. Além de treinador capaz de evoluir dentro da mesma ideia mediante os jogadores à disposição, revelou-se um mestre na forma de liderar um grupo e tirou quase um doutoramento em comunicação ao longo de mais de quatro anos. O de Frederico Varandas, até por ser a figura máxima dos verde e brancos, também. O início na liderança do conjunto de Alvalade esteve longe de qualquer ideia de estabilidade, unidade ou capacidade de agregação, o tempo e as decisões acompanhadas por títulos colocaram-no num patamar onde há muito um líder leonino não estava. Depois, há Hugo Viana. Que conhece bem o clube, onde fez formação e saiu para os maiores palcos da Europa. Que voltou mais tarde para viver uma das duas maiores frustrações da carreira. Que regressou mais de uma década depois com uma nova função, um outro papel e uma redobrada importância – mesmo aparecendo pouco ou mesmo nada.

À semelhança do que aconteceu na gestão de Paulo Bento, quando o Sporting ganhou quatro troféus (duas Taças de Portugal, duas Supertaças) e foi quatro anos consecutivos à fase de grupos da Champions acabando na segunda posição do Campeonato atrás do FC Porto – em 2006/07 a um ponto, em 2008/09 a quatro, em 2005/06 a sete e em 2007/08 a 20 –, foi a eficácia do “plano simplex” em termos internos que trouxe maior estabilidade ao futebol verde e branco: presidente-diretor desportivo-treinador. Faltou o título mas a SAD leonina tinha orçamentos controlados, criava mais valias com elementos saídos da formação (como Nani, que foi vendido em 2007 pelo então valor recorde de 25,5 milhões de euros), lutava até ao fim pelas competições e encontrava-se estável em termos institucionais. Com as devidas diferenças, esta é a sua versão 2.0.

Além das habituais declarações nos sorteios das provas europeias, foi preciso esperar até à festa do título que começou em Alvalade e acabou no Marquês para se ouvir Hugo Viana. “Como disse o Rúben [Amorim], os adeptos acreditaram desde o princípio e nós também. É formidável acabar desta forma. É unânime que merecemos ser campeões e temos de ir festejar. Dérbi? Sim, o jogo do Benfica em casa pode ter sido o jogo chave da época. Futuro? Acho que vamos ser todos felizes hoje e vamos continuar a ser felizes. Dou os parabéns a todos os jogadores, Direção e equipa técnica, que fizeram um trabalho extraordinário, e a todos os adeptos, que acreditaram sempre”, resumiu na zona mista criada no Hall VIP. O antigo médio que não queria jogar amarrado à esquerda para comandar as operações com bola a partir do corredor central tornou-se um número 10 na organização de todos os departamentos do futebol mas nem com esse sucesso sai da sombra.