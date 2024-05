"Com mais ou menos rebentamento, queremos a Taça": a "farpa" do FC Porto para Varandas antes da final da Taça de Portugal

Foi uma coincidência, tornou-se um facto histórico, acabou por ter o seu peso na última decisão que existia no Campeonato. O FC Porto voltou a ver o adversário reduzido a dez jogadores como aconteceu nas últimas três jornadas, desta vez com Victor Gómez a receber ordem de expulsão por acumulação de amarelos logo aos 12′ naquele que foi o vermelho mais rápido de sempre de um jogador do Sp. Braga superando o registo de Baiano em 2013/14 (15′), e chegou mesmo à vitória na Pedreira com um golo de Galeno após assistência de Taremi, que permitiu que o brasileiro superasse o recorde de golos numa só temporada (16, contra 15 na derradeira temporada) e que o iraniano tivesse o terceiro encontro consecutivo a marcar ou assistir.

Se a última imagem fosse aquela que perdurasse, o FC Porto teria acalmado por completo a sua massa de adeptos tendo em conta que fechou o Campeonato na antecâmara da final da Taça de Portugal, no próximo domingo frente ao Sporting no Jamor, com três vitórias consecutivas e seis encontros seguidos sem qualquer derrota, naquele que foi o melhor momento da temporada. O problema, esse, esteve no período anterior.