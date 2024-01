A dona do Windows tem uma nova subscrição no seu assistente de inteligência artificial (IA), o Copilot. A subscrição Copilot Pro foi anunciada esta terça-feira e é descrita como uma opção “premium que oferece um nível de serviço mais elevado para as funcionalidades de IA”.

A subscrição, de 20 dólares por mês por utilizador, vai funcionar em todos os dispositivos — no computador a partir desta terça-feira e em breve, em data não especificada, no telemóvel. O Copilot é um assistente de IA que pode ser usado para criar texto, pesquisar ou programar e que, desde que foi lançado, ganhou espaço em vários serviços da Microsoft.

O anúncio detalha que a subscrição vai dar acesso ao assistente nos produtos da suite Microsoft 365, com programas como o Word e Excel (atualmente, o Copilot no Excel está apenas disponível em modo de pré-visualização e só em inglês), mas também no PowerPoint, Outlook e OneNote. Ou seja, bastará escrever que quer uma apresentação PowerPoint com determinadas características para que seja a IA a ter o trabalho.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.