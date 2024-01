No dia em que o português Neemias Queta enfrentou a escolha número um do draft, Victor Wembanyama, a NBA viu-se obrigada a reajustar o calendário devido à notícia que marcou o dia. Dejan Milojevic, membro da equipa técnica dos Golden State Warriors, morreu, esta quarta-feira, vítima de um ataque cardíaco, o que levou o jogo entre os californianos e os Utah Jazz a ser adiado. O treinador sérvio de 46 anos, especialista no trabalho com postes, foi levado para o hospital após se ter sentido mal durante um jantar que decorria num restaurante em Salt Lake City com outros elementos do staff dos Warriors.

“Estamos absolutamente arrasados ​​com a morte repentina do Dejan”, disse Steve Kerr, treinador principal dos Warriors, citado no comunicado em que a equipa confirmou a morte. “Este é um golpe chocante e trágico para todas as pessoas associadas aos Warriors e um momento incrivelmente difícil para a sua família, amigos e todos nós que tivemos o incrível prazer de trabalhar com ele. Além de ser um excelente treinador de basquetebol, o Dejan foi um dos seres humanos mais positivos e bonitos que já conheci, alguém que trouxe alegria e luz a cada dia com a sua paixão e energia”.

Dejan Milojevic começou a trabalhar na NBA em 2021 depois de uma passagem como treinador principal pelos montenegrinos do Buducnost. Enquanto jogador, representou emblemas como Partizan, Valência, Galatasaray ou Buducnost. Terminou a carreira dentro das quatro linhas em 2009 após ter conquistado um Eurobasket ao serviço da seleção da Sérvia.

We are absolutely devastated by Dejan Milojević's sudden passing. This is a shocking and tragic blow for everyone associated with the Warriors and an incredibly difficult time for his family, friends, and all of us who had the incredible pleasure to work with him. We grieve… pic.twitter.com/0wExlLlu5z — Golden State Warriors (@warriors) January 17, 2024

“A NBA lamenta o falecimento repentino do treinador adjunto dos Golden State Warriors, Dejan Milojevic, um querido colega e querido amigo de tantos na comunidade global do basquetebol. Além de vencer o campeonato da NBA de 2022, na sua primeira temporada com os Warriors e de ser mentor de alguns dos melhores jogadores do mundo, Dejan teve uma carreira internacional como jogador condecorada e foi um distinto treinador na sua terra natal, a Sérvia”, recordou o comissário da NBA, Adam Silver.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Milojevic foi sendo homenageado o longo dos jogos que decorreram durante a noite na NBA. O treinador dos Toronto Raptors, Darko Rajakovic, também ele sérvio, dedicou a vitória da equipa canadiana ao “amigo”. Antes do jogo, “disse aos meus jogadores que os adoro. A nossa jogada inicial foi um ATO, uma jogada que aprendi com o meu amigo [Dejan]. Ele trouxe-a para a NBA, trouxe-a para Golden State. Roubei-lhe essa jogada. Foi a nossa jogada inaugural e conseguimos marcar”, comentou Rajakovic.

Coach Darko Rajakovic tells that he learned the opening play from the late Dejan Milojevic and dedicates the win to him ???? pic.twitter.com/qichDjrlQJ — BasketNews (@BasketNews_com) January 18, 2024

“Toda gente se vai lembrar dele como uma pessoa que quando alguém reclamava ele dizia sempre: ‘Sorri apenas, só se vive uma vez’. Ele estava sempre a dizer isso. Teve impacto em jogadores de todo o mundo”, recordou o base sérvio dos Atlanta Hawks, Bogdan Bogdanovic. “Ele foi um grande jogador, mas nunca perseguiu a sua carreira e sempre quis ter um estilo de vida com a sua família e com os seus filhos, em boas cidades, ele nunca perseguiu dinheiro. Acho que é um ótimo exemplo para todos viverem a vida. Ele dizia que acreditava que se alguém não gostava da sua vida não podia ter um bom desempenho, que não se podia maximizar o potencial se não se estiver feliz na vida”.