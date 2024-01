A escolha do local de concentração para uma fase final transforma-se muitas vezes numa autêntica “batalha” nos bastidores pelo espaço que se considera ser o melhor para que jogadores e equipa técnica tenham todas as condições para preparar os encontros de um Mundial ou Europeu. Agora, para o Campeonato da Europa de 2024, não foi exceção. E, aqui, Portugal “ganhou”: apesar de estar a concorrer com mais duas propostas por outras seleções, a Federação Portuguesa de Futebol garantiu Marienfeld como quartel-general do grupo comandado por Roberto Martínez na Alemanha, num regresso ao espaço que tinha sido ocupado durante o Campeonato do Mundo de 2006 que terminou com um quarto lugar para a Seleção.

Desta forma, está confirmado o regresso de Portugal à cidade germânica 18 anos depois, na altura com Luiz Felipe Scolari como selecionador. Depois do segundo lugar no Europeu de 2004, a Seleção começou a fase de grupos do Mundial de 2006 com três vitórias na fase de grupos frente a Angola (1-0), Irão (2-0) e México (2-1), seguindo-se triunfos no quadro a eliminar com Países Baixos (1-0) e Inglaterra (0-0, 3-1 g.p.). Portugal caiu apenas nas meias-finais com a França (1-0), perdendo depois na atribuição do terceiro e quarto lugares frente à anfitriã Alemanha por 3-1. Essa prova continua a ser a segunda melhor participação de sempre da Seleção em Mundiais, apenas superada pela terceira posição dos Magriços em 1966.

A Federação Portuguesa de Futebol ainda não confirmou oficialmente a escolha mas tudo indica que a UEFA deverá revelar nos próximos dias as escolhas de todas as seleções qualificadas para a fase final do Europeu, que deverá também confirmar Marienfeld como quartel-general da Seleção durante a competição. “Marienfeld? É possível, temos 48 horas para tomar decisões importantes e uma das opções é essa. Mas temos outras e precisamos valorizar todos os aspetos como o relvado”, tinha comentado o selecionador Roberto Martínez depois do sorteio da fase de grupos que se realizou no início de dezembro em Hamburgo.

