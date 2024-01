O maior cruzeiro do mundo chama-se Icon of the Seas e já está a navegar. Partiu este sábado de Miami para a primeira viagem ao longo de sete dias pelas Caraíbas e foi batizado por Lionel Messi.

O Icon of the Seas tem 365 metros de comprimento, 20 convés, pode levar até 7600 passageiros e uma tripulação de 2350 membros. A bordo há 2805 quartos, 276 deles têm vista para o oceano e 179 são suites. Os passageiros podem desfrutar de sete piscinas e seis escorregas num parque aquático com mais de 1500 metros quadrados. Este cruzeiro bate alguns recordes, como por exemplo a maior piscina no mar ou a primeira piscina infinita em balanço no mar. Tem também a maior arena de gelo no mar, não só para os passageiros patinarem, mas também para assistirem a espetáculos, segundo revela a CNN. Há ainda a bordo mais de 40 restaurantes, bares e lounges. O entretenimento está garantido também com música, já que há 50 músicos e comediantes a bordo, além de uma orquestra e também peças de teatro, como por exemplo o Feiticiero de Oz.

Este cruzeiro pertence ao Royal Caribbean Group. Foi construído em Turku, na Finlândia, e terá costado mais de 1.8 mil milhões de euros (2 mil milhões de dólares). Chegou a Miami no passado dia 10 de janeiro depois de atravessar o oceano Atlântico com uma paragem em Porto Rico pelo caminho. O preço de subir a bordo desta experiência começa nos cerca de 3300 euros para duas pessoas durante uma semana. Mas a estadia numa casa familiar com três pisos, convés, cinema, jacuzzi e escorrega privados ronda os 92 mil euros por semana.

Para a viagem inaugural, este sábado antes do pôr do sol, o cruzeiro estava esgotado e contou com muito público que quis ver (e registar com os telemóveis) a partida da grande embarcação em Miami, como se pode ver nas imagens na galeria no topo do artigo.

Os ambientalistas alertam para o metano libertado para o ar pelo cruzeiro movido a gás natural liquefeito (liquefied natural gas, em inglês com a sigla LNG). Aparentemente, embora este gás seja mais limpo do que o tradicional combustível usado em meios navais, há riscos de fugas de gás metano para a atmosfera, que muito contribui para o efeito de estufa, segundo a BBC. A empresa afirma que este cruzeiro é 24% mais eficiente a nível energético do que o requerido pela Organização Marítima Internacional para embarcações modernas.

Na passada terça-feira houve uma grande celebração para dar nome a este cruzeiro, que contou com membros da equipa de futebol Inter Miami, com destaque para a estrela internacional LionelMessi.