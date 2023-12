No passado dia 10 de dezembro, milhares de pessoas embarcaram no Ultimate World Cruise, um cruzeiro que vai percorrer o mundo em nove meses (274 noites), passando por 11 maravilhas (do mundo moderno e naturais) e 65 países. Mas não são apenas os passageiros que estão a acompanhar esta viagem. Em terra, há também milhares de pessoas de olhos postos no cruzeiro, através do Tik Tok, a rede social onde os passageiros partilham as suas rotinas e atividades. E alguns dramas.

É essa expetativa que mantém os utilizadores da rede social ligados ao que se passa no interior do navio da Royal Caribbean. Há até quem tenha feito um jogo com diferentes cenários.

Quando o Serenade of the Seas, que fez a sua primeira viagem em 2023, partiu de Miami, Kara Harms viu na viagem potencial para entretenimento. A diretora-executiva da marca Whimsy Soul decidiu investir as horas que perdia a ver os vídeos partilhados pelas pessoas a bordo — que vão desde tours pelos quartos até à partilha do que se come num dia no cruzeiro — e criou um bingo com tudo o que pode correr mal até 10 de setembro de 2024, data em que o navio regressa aos Estados Unidos.

Entre uma propagação geral de doenças — nomeadamente as “sexualmente transmissíveis”, “surtos de Covid-19” e intoxicações alimentares —, um “casamento” e “um dos passageiros ir para casa mais cedo”, Kara colocou numa tabela diversas opções possíveis de se concretizarem. E as possibilidades de gritar “bingo” estão cada vez mais próximas.

Depois de um passageiro se ter “lesionado na coluna”, obrigando-o a abandonar o cruzeiro, e de diversas pessoas terem testado positivo à Covid, a diretora-executiva conseguiu riscar vários quadrados. No entanto, não é apenas disso que se trata o Ultimate World Cruise.

O cruzeiro dividido em quatro segmentos de viagem — sendo que o último tem passagens por Lisboa e pelo Porto, em julho do próximo ano — e que custou aos passageiros entre 53.999$ e 117.599$ (aproximadamente 48.920€ e 106.533€) tem originado algumas críticas.

Segundo a NBC, algumas pessoas apontaram o facto de os membros “pinnacle” (o nível mais elevado de sócio do Royal Caribbean) terem tido acesso a diferentes excursões nos destinos e a encontros reservados aos membros do topo da “hierarquia” do navio.

Além disso, há ainda quem critique os funcionários por alegadamente tratarem de forma diferente os passageiros norte-americanos dos restantes. As críticas subiram de tom quando uma das pessoas a bordo, de origem africana, partilhou uma história de discriminação no navio.

“Se me perguntarem se trabalho neste navio mais uma vez…”, começou por desabafar Brandee Lake, 46 anos, que está a fazer a viagem com a irmã, Shannon, e os pais, num vídeo do Tik Tok.

A passageira revelou que foi confundida diversas vezes com funcionários do cruzeiro, tendo uma das pessoas feito uma pergunta que esta considerou ofensiva. “Quando eu disse que não trabalhava aqui, perguntaram-me se eu era rica. Basicamente questionaram-me como é que tinha conseguido pagar tudo isto”, explicou.

Apesar disto, Brandee explicou ao canal Today que tanto ela como a irmã têm sido bem tratadas no cruzeiro e que o gerente foi cumprimentá-las durante o jantar que se seguiu a este episódio.

Tendo em conta a fama de Brandee, a passageira pode ser a próxima “grande influencer a nascer no cruzeiro” — fazendo com que Kara Harms risque mais um quadrado do seu bingo. Contudo, há mais pessoas a concorrer ao lugar.

É o caso de Angie Linderman, que embarcou no “reality show” com apenas cem seguidores e já conta com mais de 115 mil. “É surpreendente para as pessoas o facto de haver tantos jovens a participar no cruzeiro. Penso que isso está realmente a ter impacto nelas e a atrair mais atenção, talvez”, disse ao mesmo canal, para explicar o seu sucesso nas redes.

Os seus seguidores não se devem apenas ao facto de ser jovem, mas também ao motivo que a levou ao cruzeiro. É portadora do gene BRCA2, o que significa que corre um maior risco de desenvolver certos tipos de cancro.

A idade da reforma não é uma garantia. Por isso, há uma certa pressa em fazer todas as coisas que posso fazer agora, enquanto tenho saúde, enquanto posso, em vez de as adiar na esperança de poder fazê-las mais tarde, quando na realidade isso pode não acontecer”, explicou.

Apesar de Angie dizer que há muitos jovens a bordo, Alé Kenney, de 29 anos, que está a fazer a viagem para celebrar o quarto aniversário de casamento com Andrew, diz que “a esmagadora maioria dos passageiros são reformados ou séniores”.

Além disso, explicou a passageira, ela e o marido decidiram fazer a viagem após a morte do seu pai. “O meu pai ficou doente e morreu com apenas 57 anos”, confessou.

Andrew explicou então que os dois começaram “a analisar os números e a pensar no assunto”. “Pensámos: ‘Bem, nós conseguimos. Não temos uma hipoteca neste momento. Ainda não temos filhos. Estamos numa altura da vida em que podemos tirar nove meses de folga para ver o mundo.”

O Ultimate World Cruise foi primeiramente anunciado em 2021, sendo esta a sua terceira viagem. Ao longo dos nove meses da viagem, o navio de 1.073 quartos irá percorrer 150 portos. O itinerário inclui maravilhas do mundo como a Grande Muralha da China, Machu Picchu, Cristo Redentor, Coliseu, entre outras.