Os horários em tempo real dos autocarros da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) chegarão ao Google Maps até final do ano, pretendendo também a empresa que o novo projeto piloto em oito paragens se alargue a 650.

Questionada sobre se está prevista a disponibilização, em tempo real, dos horários dos autocarros em aplicações como o Google Maps, fonte oficial da STCP respondeu à Lusa que “sim, não só nessa, como noutras plataformas, inclusive numa ‘app’ [aplicação móvel] STCP”, algo que está previsto acontecer até ao “final do corrente ano”.

“Ainda não avançámos para horários em tempo real porque estamos a implementar um projeto novo de um SAEI (Sistema de Apoio à Exploração e Informação) que simplificará muito os trabalhos de desenvolvimento que seriam exigidos com o sistema atual”, justifica a empresa, lembrando que no Google Maps já estão os horários planeados das linhas desde 2016.

Na terça-feira, a Câmara do Porto divulgou que já estão disponíveis, num projeto piloto em oito paragens, os horários e rotas dos autocarros em tempo real em novos ecrãs nos abrigos, em formato de papel eletrónico (e-paper), além de um mapa correspondente à rota de cada linha e mensagens áudio.

Em causa estão as paragens Praça D. João I (PRDJ), Praça Filipa de Lencastre (PRFL), Campanhã (CMP2), Boavista — Casa da Música (BCM1), Fluvial (FLU2), Sea Life Castelo do Queijo (CQ5), Hospital São João (Circ.) (HSJ9) e Universidade Católica (UC2).

A STCP refere, na resposta à Lusa, que tem o “objetivo de instalação em 650 abrigos do Porto e, posteriormente, nos outros concelhos” servidos pela STCP.

O projeto piloto enquadra-se no desenvolvimento de novas funcionalidades do serviço Explore.Porto, que já disponibiliza este tipo de informação nas paragens do autocarro, através de um código QR afixado na própria estrutura, ou diretamente através do endereço explore.porto.pt, segundo a Câmara do Porto.

O Explore.Porto é uma das plataformas na internet onde a STCP disponibiliza os seus horários em tempo real, incluindo-se também o site da própria STCP (desde 2011), códigos QR em todas as paragens, o serviço SMS Bus (desde 2005) ou a ‘app’ Move-me, da Área Metropolitana do Porto (AMP).

Há ainda informação em tempo real em ecrãs nas estações de metro Casa da Música, Campanhã, São Bento e Trindade, 56 painéis de informação ao público “nas principais aglomerações de paragens” nos seis concelhos onde opera, e ainda ecrãs Infopub no Hospital São João e no Aeroporto, além do projeto Living Lab de Matosinhos.

A Lusa também questionou a AMP quanto à disponibilização de um serviço semelhante na nova rede Unir, que está prevista no Caderno de Encargos, mas não obteve resposta até ao momento.