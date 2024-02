O Sporting de Braga acredita no apuramento para os oitavos de final da Liga Europa de futebol, referiu esta quarta-feira o treinador Artur Jorge, precisando para isso de vencer o Qarabag, na quinta-feira, no Azerbaijão.

A equipa bracarense perdeu na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos da Liga Europa, em casa, por 4-2, pelo que na visita aos azeris terá que vencer por três golos de diferença para seguir em frente na prova ou, em alternativa, por dois, embora nesse caso fique sujeita a disputar o prolongamento e, eventualmente, um desempate por grandes penalidades.

Já em Baku, na conferência de imprensa de antevisão, o treinador dos minhotos admitiu a “missão difícil, tendo em conta a vantagem do rival” e também pelo jogo “de grande exigência”, no domingo, para a I Liga, diante do Farense (vitória por 2-1), “ao contrário do Qarabag, que não jogou”.

Contudo, Artur Jorge garantiu que os seus jogadores estão “extremamente motivados e determinados para tentar ganhar e poder inverter esta eliminatória”.

Artur Jorge pediu, além da natural concentração e foco, que a equipa jogue com alegria.

“Temos que jogar com alegria. Grande parte do rendimento abaixo do expectável tem a ver a emocionalidade, a equipa ficar demasiado presa ao rendimento e à performance. O alto rendimento é exigência, foco e determinação, mas tem que haver também satisfação pelo que se faz e aproveitar todos os momentos para se exporem. Temos jogadores de seleção e de elevada qualidade que podem fazer muito mais e melhor”, considerou.

O técnico dos minhotos disse confiar muito nos seus jogadores: “Não preciso de os motivar para os convencer da importância do jogo de amanhã [quinta-feira]. Eles, no final do jogo em Braga, disseram que esta eliminatória não está fechada”.

O treinador disse ainda que não considera o jogo crucial para o resto da temporada, referindo que existem ainda objetivos como lutar pela melhor classificação no campeonato, assim como a ambição de ultrapassar o Qarabag.

“Qualquer jogador do Sporting de Braga tem, desde o primeiro dia, a missão e a consciência do objetivo de lutar para ganhar todos os jogos, sabendo que não os vamos ganhar todos. Amanhã, não foge à regra. Mas, o jogo não determinará nada o percurso que temos vindo a fazer, no final faremos contas à época”, disse.

Sporting de Braga e Qarabag defrontam-se a partir das 17h45 de quinta-feira, no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão, em jogo que será arbitrado pelo búlgaro Georgi Kabakov.