A trivela gourmet de Rafa fez um triunfo fast food antes das grandes refeições (a crónica do Benfica-Portimonense)

Não tinha falado antes da partida com o Vizela, também optou por não prestar declarações na antecâmara da receção ao Portimonense. O Benfica foi notícia este sábado por inúmeras razões, da entrega dos símbolos por 75, 50 e 25 anos de filiação ao clube com discurso do presidente Rui Costa à presença de Anatoliy Trubin na manifestação organizada pela Associação de Ucranianos em Portugal que assinalou os dois anos da invasão da Rússia à Ucrânia, passando pela situação de João Neves depois daquele que foi o jogo mais complicado da carreira apenas três dias depois de perder a mãe e pelas definições no calendário de encontros das próximas semanas que está a ficar cada vez mais apertado, houve um pouco de tudo menos o que é mais normal na véspera de um compromisso: a antevisão de Roger Schmidt ao próximo adversário. Todavia, existia um ponto de partida para a receção dos encarnados ao Portimonense que começara em Toulouse.

Apesar da passagem, que na verdade é aquilo que mais interessa (daqui a um mês pelo menos 90% ou 95% já não se lembrarão da exibição sobretudo na segunda parte), o Benfica revelou deficiências que antes não tinha ou pelo menos andavam disfarçadas. A nível defensivo, sobretudo pelos corredores laterais, a equipa nunca esteve tranquila. No plano das transições, e após uma primeira parte de algum sucesso nesse particular, a formação da Luz mostrou-se incapaz de fazer aquilo que faz de melhor. No meio-campo, revelou grandes problemas para conseguir agarrar nas rédeas da partir e gerir momentos de jogo (algo que Florentino Luís, que não chegou a sair do banco, poderia ter colmatado). Se a imagem geral que ficara da primeira mão não tinha sido a melhor, a segunda apenas adensou esse cenário. Agora, voltava o Campeonato e em casa.

Depois de 15 minutos sem remates ou oportunidades, o Benfica necessitou apenas de meia hora para fazer um autêntico “atropelo” ao Vizela e chegar ao intervalo em vantagem por cinco golos. Após o empate cedido (ou resgatado) em Guimarães frente ao Vitória, os encarnados regressavam aos triunfos e mantinham-se na frente do Campeonato com os mesmos pontos do rival Sporting mas um encontro a menos. Agora, com o obstáculo da Liga Europa superado, seguia-se uma receção ao Portimonense a quem tinham ganho sempre desde o regresso dos algarvios ao primeiro escalão à exceção da derrota em 2021/22. E uma receção que antecedia duas deslocações de risco elevado aos adversários mais diretos na luta pelos objetivos nacionais, com um jogo em Alvalade para a primeira mão da Taça e uma partida no Dragão para a Liga.

Com uma possível e natural gestão física de alguns elementos por Roger Schmidt, até em termos anímicos a margem de erro era curta ou quase nula, tendo em conta o que um desaire frente ao conjunto de Portimão poderia significar para as partidas que se seguiam até à paragem para compromissos das seleções (além de Sporting e FC Porto haverá a eliminatória com o Rangers na Liga Europa e a receção ao Estoril, que afastou os encarnados da final da Taça da Liga nas grandes penalidades). Quando assim é, nesse contexto, a entrada na partida faz toda a diferença. Era aí que estavam centradas as atenções, numa fase em que o Benfica tinha oito triunfos consecutivos jogando em casa entre Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga Europa.

A entrada foi boa, o prolongamento nem por isso, os momentos antes do intervalo voltaram a melhorar mas em cinco minutos ficou escrita a história da partida. Se até aos 55 minutos a eficácia era o grande problema, a partir daí o encontro entrou na toada do cada tiro, cada melro e a goleada chegou de forma inevitável e com números curtos para o que aconteceu na segunda parte. Entre os destaques, com Kökçü à cabeça jogando em posições mais adiantadas do que é normal, surgiu Rafa. Que inaugurou o marcador de trivela para o 1-0, que “fechou” o jogo com uma assistência de trivela para o 3-0. Foi como aquela velha teoria do ketchup que um dia o Bibota Fernando Gomes referiu e que mostrou que é possível golear sem jogar com um ‘9’ de raiz mas com esta nova versão do avançado que está cada vez melhor e mais completo a terminar contrato numa partida que deu o mote para um calendário que terá agora Sporting (Taça) e FC Porto (Liga).

Os minutos iniciais do encontro tiveram como principal ponto de interesse perceber os possíveis resultados das alterações de Roger Schmidt na equipa. Na verdade, o resultado de uma alteração em específico, tendo em conta que a aposta de Aursnes na esquerda de defesa mais não era do que o colocar o norueguês a jogar bem e a dar rendimento ao coletivo mas noutra posição. Assim, e desde o arranque, Kökçü recuperou aquelas posições mais adiantadas no terreno que tantas vezes pisou no Feyenoord, apoiando de forma mais direta Rafa num esquema que promovia a mobilidade e colocava os laterais quase como alas e a aparecerem ainda na área para finalização. Com o Portimonense praticamente sem capacidade de saída e acantonado no seu meio-campo, essa liberdade de movimentos entre os homens da frente não demorou a dar frutos, com David Neres a cruzar na esquerda após uma finta curta, Di María a ver o remate prensado num defesa contrário e Kökçü, isolado na pequena área, a fazer o mais difícil com Nakamura a brilhar na “mancha” (9′).

[Clique nas imagens para ver os melhores momentos do Benfica-Portimonense em vídeo]