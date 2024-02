Portugal terminou este domingo na segunda posição a prova de estafeta mista da Taça do Mundo de triatlo de Napier, na Nova Zelândia, conquistando importantes pontos na luta pelo apuramento para os Jogos Olímpicos Paris2024.

Numa prova que chegou a liderar na passagem do derradeiro testemunho, a equipa lusa, formada por Ricardo Batista, Melanie Santos, Vasco Vilaça e Maria Tomé, terminou em segundo, com um tempo de 1:13.44 horas.

A Austrália venceu a prova, com um tempo de 1:13.36 horas, com a Itália a ficar com a medalha de bronze, com 1:13.57.

“Este era o grande objetivo no início da temporada, tentar colocar a equipa mais alto no ranking. Estávamos a lutar por um top 5, mas no final conseguir lutar pelo pódio foi fantástico, não posso estar mais feliz com o segundo lugar“, disse Vasco Vilaça, que apenas esteve na Nova Zelândia para participar na estafeta, não tendo corrido a prova individual.