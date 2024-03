António Costa vai realizar a sua última visita ao estrangeiro como primeiro-ministro na sexta-feira e no sábado, em Paris, com um programa cultural centrado nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

Vindo de Bruxelas, onde participa no seu último Conselho Europeu após oito anos como chefe do Governo português, Costa estará em Paris na sexta-feira à tarde para visitar a exposição “Portugal: 25 Avril 1974, enfin la Liberté!”, patente no edifício sede da Câmara Municipal de Paris.

De seguida, o líder do executivo irá assistir ao concerto franco-português, também comemorativo da Revolução dos Cravos, pela Orquestra Parisiense Centenária “Colonne”, dirigida pelo maestro Cesário Costa.

O primeiro-ministro português estará acompanhado pela presidente da Câmara Nunicipal de Paris, Anne Hidalgo, estando previsto que ambos façam breves declarações após o concerto.

No sábado, António Costa tem o seu último ato oficial no estrangeiro, como primeiro-ministro, ao presidir à cerimónia de imposição das insígnias da Ordem do Mérito a Emmanuel Demarcy-Mota e a Victoire di Rosa na embaixada de Portugal em França.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A distinção é justificada pelo “notável trabalho na Temporada Cultural Cruzada Portugal-França 2022” desenvolvido por Emmanuel Demarcy-Mota e Victoire di Rosa.

António Costa não tem previsto qualquer encontro com o presidente francês, Emmanuel Macron, com que se tem reunido de forma regular durante o seu mandato, uma vez que esteve com ele e com os outros parceiros europeus, no âmbito do seu último Conselho Europeu, em Bruxelas, onde irá ser homenageado pelos seus pares.

Iniciada em fevereiro de 2022 e decorrida até outubro desse ano, a Temporada Cruzada Portugal-França promoveu, nos dois países, mais de 200 iniciativas culturais, que mobilizaram mais de três milhões de pessoas, segundo números divulgados no final do projeto.

Inaugurada com um concerto da pianista Maria João Pires, na Philharmonie de Paris, a programação estendeu-se por diferentes cidades francesas e portuguesas, destacando-se iniciativas como a mostra dedicada a Maria Helena Vieira da Silva, no Museu Cantini, em Marselha, e exposição do Renascimento Português, no Museu do Louvre, o projeto conjunto de Pedro Costa, Rui Chafes e Paulo Nozolino, no Centro Pompidou, assim como a programação de diferentes peças do encenador e dramaturgo Tiago Rodrigues, que este ano assumiu a direção artística do Festival de Avignon, como “Catarina e a beleza de matar fascistas”, “Coro dos amantes” e “Na medida do impossível”.

A Temporada Cruzada resultou de uma iniciativa de diplomacia bilateral entre Portugal e França, com o objetivo de aprofundar o relacionamento cultural entre os dois países. Presidida pelo programador e encenador luso-francês Emmanuel Demarcy-Mota, teve como comissária geral, pela parte portuguesa, Manuela Júdice, secretária geral da Casa da América Latina e, pela parte francesa, a programadora Victoire Bidegain Di Rosa.