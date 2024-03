Foi detido um militar por ameaças com arma de fogo num posto de abastecimento de combustíveis em lisboa este domingo. O Exército confirma, em comunicado, a detenção do militar e a instauração de um processo disciplinar.

A ameaça “agravada”, segundo o Exército, aconteceu após incidente em posto de abastecimento, em Lisboa, pelas 12h00 deste domingo.

Segundo o Correio da Manhã, o homem, de 55 anos que será capitão do Exército que não estará no ativo, ameaçou um funcionário no posto de combustível da Galp na Avenida Mouzinho de Albuquerque, em Lisboa, depois de discussão entre os dois.

Esta segunda-feira será presente a tribunal.