Mais de 40 casos de hepatite A foram notificados desde o início do ano em Portugal, a maioria em Lisboa e Vale do Tejo, mas o aumento estabilizou, disse à Lusa o diretor do Programa Nacional para as Hepatites Virais.

Em declarações à Lusa, Rui Tato Marinho explicou que o crescimento dos casos “não é exponencial” e que se trata de um surto sem grande expressão do ponto de vista epidemiológico.

“É um surto que não tem nada que ver com o surto de há uns anos atrás, em que houve entre 500 e 600 casos”, afirmou o responsável, acrescentando: “parece que a situação está controlada”.

A meio de março, a Direção-Geral da Saúde (DGS) reportou um surto de hepatite A, tendo identificado inicialmente 23 casos.

Entretanto houve um aumento dos casos e os dados mais recentes da DGS apontam para 43 casos confirmados de hepatite A.

A maioria dos casos são do sexo masculino (37 casos), com idade entre 20-49 anos, 37% em contexto de transmissão sexual (16 casos), e sem casos graves ou óbitos reportados.

Do total de casos confirmados, 26 (60%) são de infeção adquirida em Portugal, a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo (31 casos). Dezasseis casos são de estrangeiros residentes em Portugal.

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) identificou, entre os confirmados, 12 casos da estirpe do vírus da Hepatite A anteriormente identificada no surto que ocorreu entre 2016 e 2018, afetando vários países europeus, incluindo Portugal.

A informação da DGS indica ainda que os Países Baixos e outros países europeus reportam casos de hepatite A desde o final de dezembro de 2023, com perfil semelhante, e que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, sigla em inglês) refere que a estirpe que circula atualmente é semelhante às que circularam na UE/EEE em 2016 e 2018, afetando principalmente homens que fazem sexo com homens (HSH).

“A probabilidade de ocorrência de novos casos na UE/EEE é avaliada como elevada na população HSH. A vacina contra a hepatite A é segura e altamente eficaz, e é a principal opção de prevenção e resposta no contexto atual”, acrescenta a autoridade de saúde.

Entre 2020 e 2023 foram contabilizados em Portugal 102 casos.

A DGS recomenda a notificação clínica imediata dos casos suspeitos no SINAVEmed (https://sinave.minsaude.pt/), a realização de um inquérito epidemiológico e a notificação de imediato pelos laboratórios de casos confirmados, solicitando o envio das amostras biológicas para o Laboratório Nacional de Referência de Infeções Gastrintestinais do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.

A DGS aconselha ainda o reforço das medidas de saúde pública, como a mensagem da higiene e segurança alimentar, incluindo a lavagem das mãos antes e depois das refeições e a higienização dos espaços de confeção de alimentos, e a lavagem frequente das mãos e higiene pessoal, especialmente da região genital e perianal, particularmente, antes e após o uso de instalações sanitárias e antes e após as relações sexuais.

Também é solicitado um fortalecimento da vacinação.

Segundo a DGS, os contactos de casos confirmados — coabitantes e contactos sexuais — devem ser vacinados até duas semanas após a última exposição.

Se forem ultrapassadas as duas semanas e a vacina não estiver indicada, a pessoa deve ser aconselhada a estar vigilante relativamente à sintomatologia e a reforçar medidas adequadas para impedir eventual transmissão, uma vez que esta pode ocorrer antes do aparecimento dos sintomas.

A vacina contra a hepatite A está disponível mediante prescrição médica, em farmácias comunitárias.