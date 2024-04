O selecionador português feminino de futebol, Francisco Neto, pediu esta segunda-feira “respeito máximo” por Malta, e por todos os restantes adversários, em vésperas do segundo encontro no Grupo B3 de apuramento para o Euro2025, marcado para Ta’Qali.

“Neste grupo, somos a equipa melhor classificada no ranking e queremos assumir o jogo, mas temos de ter o respeito máximo pelos adversários, porque também já fomos underdogs e isso não nos tirou a ambição”, frisou o técnico luso.

Antes do último treino para o embate de terça-feira, marcado para as 17h30 (em Lisboa), Francisco Neto pediu uma equipa “competente em todos os momentos de jogo e equilibrada”.

“Mais do que uma equipa muito defensiva, Malta é uma equipa muito organizada. Foi muito competente na Liga 3 e está na Liga 2 com todo o mérito, atravessando o seu melhor momento de sempre enquanto equipa nacional”, explicou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com o técnico luso, Malta tem uma “ideia de jogo muito clara, sabe o que tem de fazer sem bola, não dando espaço”, e procura também “ter a bola”, matéria em que poderá ter mais dificuldades”, apesar de ser uma equipa “altamente ambiciosa”.

“Temos de estar muito bem em termos posicionais e ter uma forte reação à perda de bola, com uma circulação mais rápida do que contra a Bósnia”, disse, acrescentando que, em relação ao “onze”, é “normal que haja alterações”.

Em Ta’Qali, Portugal vai jogar num sintético, algo que não preocupa Francisco Neto: “Não é comum no contexto internacional, mas não pode ser desculpa na nossa melhor ou pior produtividade”.

Por seu lado, a futebolista lusa Ana Borges lembrou que Portugal joga fora e recordou o empate conseguido por Malta na Irlanda do Norte, na estreia no Grupo B3, falando de uma “equipa muito organizada”, mas num jogo que é para ganhar.

“Se metermos em prática o que nos foi pedido, se jogarmos à Portugal, temos tudo para sair daqui com os três pontos”, afirmou a jogadora “leonina”, acrescentando: “Temos de ter muita paciência com bola e jogar mais rápido do que contra a Bósnia”.

Quanto ao relvado, Ana Borges lembrou que na Liga portuguesa também há “muitos campos sintéticos”, deixando a garantia de que “não vai ser por isso que Portugal não vai impor o seu jogo”.

Na estreia no Grupo B3, na sexta-feira, a formação das “quinas” derrotou em casa a Bósnia-Herzegovina por 3-0, com golos de Carole Costa (28 minutos), Gloria Sliskovic (45+4, na própria baliza) e da suplente Diana Silva (62).

Com este resultado, Portugal assumiu desde logo a liderança isolada do agrupamento, uma vez que, no outro encontro da primeira jornada, Irlanda do Norte e Malta empataram a zero, em Belfast.

Para chegar ao Euro2025, Portugal tem de ficar num dos três primeiros lugares do Grupo B3 e, depois, ultrapassar duas rondas dos play-offs, a primeira face a uma equipa da Liga B e a segunda possivelmente com uma formação da Liga A.

Além da presença no Europeu, Portugal tenta também regressar à Liga A da Liga das Nações em 2025/26, o que conseguirá se vencer o Grupo B3, da segunda divisão europeia, para a qual caiu ao ser quarto e último do Grupo A2 da edição 2023/24.

A fase final do Campeonato da Europa de 2025 realiza-se na Suíça, de 2 a 27 de julho, com a seleção lusa à procura da terceira presença consecutiva, depois de 2017 e 2022, sendo que, em 2023, logrou a primeira participação num Mundial.