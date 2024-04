O treinador Tozé Marreco vai assumir o comando técnico do Gil Vicente, da I Liga portuguesa de futebol, disse esta quarta-feira à agência Lusa fonte do clube de Barcelos.

O treinador, de 36 anos, que desde a época passada estava no Tondela, da II Liga, acertou esta quarta-feira a rescisão de contrato com o emblema beirão, ficando livre para assinar com os galos e render Vítor Campelos, que na segunda-feira foi despedido.

Tozé Marreco irá comandar os barcelenses até ao final desta época, ficando com mais uma temporada de opção, mas ainda não estará no banco na partida desta sexta-feira frente ao Sporting, da 29.ª jornada do campeonato.

Nesse embate com os leões, a equipa minhota será orientada por Carlos Cunha, treinador da formação sub-23 dos gilistas, que assumiu o plantel, interinamente, desde a saída de Vítor Campelos.

Em Barcelos, Tozé Marreco terá o seu primeiro desafio como treinador principal na I Liga, depois de um percurso que começou há quatro anos no comando do Oliveira do Hospital, do Campeonato de Portugal, no qual se manteve duas temporadas, até passar, em 2022/23, para o Tondela, equipa que, nesta segunda época, deixa no quinto lugar da II Liga, com 45 pontos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O técnico vai herdar um Gil Vicente ainda em busca do objetivo da manutenção na I Liga, ocupando o 14.º lugar da tabela, com 28 pontos, apenas dois de vantagem para o Portimonense, que está em posição de play-off (16.º), e sete para o Vizela, a primeira equipa na zona de descida direta (17.º)

A saída de Tozé Marreco de Tondela foi esta quarta-feira anunciada pela SAD do emblema beirão, depois de o técnico ter orientado um último treino.

“Perante o cenário e a vontade do treinador em aceitar um novo desafio, o Tondela demonstrou uma vez mais o seu caráter, postura e lisura, na qual resulta na permissão para a desvinculação de Tozé Marreco com o nosso clube, para um passo que este entende ser o melhor”, informaram os beirões.

O Tondela agradeceu ainda a “entrega e profissionalismo” de Tozé Marreco, que liderou a equipa beirã durante quase duas épocas, depois de ter sido anunciado pela SAD em junho de 2022, no final da época em que o clube desceu da I para a II Liga.