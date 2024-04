Anouk Garnier, atleta francesa de 34 anos, quebrou nesta quarta-feira o recorde mundial ao escalar 110 metros em 18 minutos chegando ao segundo andar da Torre Eiffel, em Paris.

“É um sonho tornado realidade. Algo mágico”, disse Garnier à AFP.

"C'est un rêve qui se réalise. C'était magique", exulte Anouk Garnier en redescendant de la Tour Eiffel. En se hissant jusqu'au deuxième étage de la tour, à 110 mètres de haut, l'athlète française a battu le record du monde de grimper à la corde #AFPVertical ⤵️ pic.twitter.com/ayGcf8ktvO — Agence France-Presse (@afpfr) April 10, 2024

O objetivo do feito vai além do profissional, já que o motivo principal era angariar fundos para a Liga contra o Cancro, depois da sua mãe ter sido diagnosticada com a doença.

“Eu vi-a lutar tanto. Queria fazer a minha parte”, declarou Garnier.

O apoio da família foi algo que a deixou feliz enquanto descia. “Foram eles que me incutiram esta disciplina do desporto, dar sempre o melhor de mim, procurando sempre a excelência”.

Garnier passou um ano em treino, segundo o jornal The Guardian. A bicampeã mundial de corrida com obstáculos usou a força dos braços e pernas conseguindo superar a sua própria projeção de tempo que era de 20 minutos.

“Estou muito focada no que tenho que fazer, onde coloco os pés, liberto um pouco a tensão nos braços”, declarou à BFM.

Também teve algumas adversidades que conseguiu superar. “O clima nem sempre foi meu aliado e tivemos de coordenar as agendas de todos os envolvidos neste projeto monumental. Mas eu nunca deixei de acreditar nele.”

O antigo recorde pertencia a Thomas Van Tonder, que escalou 90 metros em corda entre as Soweto Towers, na África do Sul, em 2020. E no campo feminino, a atleta dinamarquesa Ida Mathilde Steensgaard detinha o recorde depois de subir 26 metros em corda a Casa de Ópera de Copenhaga, em 2022. Foi este último exemplo que inspirou a desportista francesa.

“Eu disse para mim: 26 metros não é assim tão longe, que monumento poderia eu escalar?”, disse à AFP.

Garnier irá retornar às corridas com obstáculos e, no dia 9 de maio, será uma das atletas a transportar a tocha olímpica em Marselha.