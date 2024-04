A final dos World Travel Awards 2024 será realizada no Funchal, na ilha da Madeira, a 24 de novembro. As suas “paisagens incríveis”, cultura e gastronomia foram alguns elementos que levaram à escolha da marca de referência mundial de reconhecimento dos melhores do setor do turismo e viagens. Na ilha terá lugar também, pela primeira vez, a 11ª edição anual dos World Golf Awards, integrante dos World Travel Awards (WTA). O local escolhido para acolher a cerimónia é o hotel Savoy Palace.

Tendo já recebido diversos prémios dos WTA em diferentes categorias, a ilha da Madeira é descrita pela marca como uma “joia do Atlântico” e um exemplo mundial de “turismo sensato: um sector que é o motor da economia, mas bem equilibrado e gerido de forma sustentável”, diz a organização em comunicado enviado às redações.

O Funchal já tinha recebido há cinco anos a Cerimónia de Gala WTA Europe 2019, recorda na nota Eduardo Jesus, Secretário Regional do Turismo e Cultura e Presidente da Associação de Promoção da Madeira.”É uma grande honra para a Madeira acolher esta importante cerimónia”, afirma, frisando que “o acolhimento deste evento apresenta-se como uma oportunidade única na vida para mostrar ao mundo como a Madeira é um destino único e especial.”

A 11ª edição anual dos World Golf Awards, parte da família dos World Travel Awards, que reúne os líderes do turismo de golfe mundiais, irá realizar-se “nos campos de classe mundial do Santo da Serra e do Palheiro”.

Texto editado por Maria Ramos Silva