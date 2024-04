O Serviço de Urgência Geral do Hospital Garcia de Orta, em Almada, vai ter, a partir do final de junho, uma nova área reservada para doentes com pulseira “laranja” e com uma equipa específica, anunciou nesta segunda-feira aquela unidade saúde.

Segundo a Unidade Local de Saúde Almada-Seixal (ULSAS), no distrito de Setúbal, o serviço de urgência está a ser alvo de obras de expansão e requalificação até ao final de junho, mantendo o seu normal funcionamento, num investimento total de mais de 285 mil euros, tendo em vista a melhoria da qualidade assistencial, bem como a segurança e o conforto dos utentes.

O espaço será apetrechado com equipamentos novos como macas, cadeirões, carro de emergência, monitor desfibrilhador e carro de terapêutica.

“Perspetiva-se que o SUG [Serviço de Urgência Geral] se torne mais funcional, uma vez que o aumento da área e a sua requalificação permitirão redesenhar e aperfeiçoar circuitos existentes“, explica a unidade.

A ULSAS indicou ainda que a nova área, com 225 m2, 11 macas e quatro cadeirões, vai servir em exclusivo os doentes triados com pulseira “laranja” que, atualmente, permanecem na Área de Observação Clínica junto com os doentes com pulseira “amarela”.

A nova “Sala Laranja” terá uma equipa de internistas, o que, segundo a ULSAS, permitirá uma abordagem e um tratamento mais dirigidos, mais adequados e mais rápidos, encurtando os episódios de urgência.

“Trata-se de um investimento estruturante, com vista à melhoria da qualidade assistencial na nossa Urgência Geral, aumento da segurança e do conforto dos nossos utentes, contribuindo, também, para a humanização dos cuidados prestados. Não podemos esquecer, ainda, outra vertente fundamental que se prende com a melhoria das condições de trabalho dos nossos profissionais de saúde, a quem agradecemos o empenho diário, mesmo em condições mais desafiantes”, explica em comunicado a presidente do Conselho de Administração da ULSAS, Teresa Machado Luciano.