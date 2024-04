A Via Verde Saúde Seixal, projeto inovador criado em 2022 por iniciativa de médicos e enfermeiros para dar resposta a milhares de utentes sem médico de família, vai ser uma Unidade de Saúde Familiar (USF) a partir de quinta-feira.

Segundo a Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal (ULSAS), a USF Inovar, situada em Santa Marta do Pinhal (Corroios), no distrito de Setúbal, permitirá atribuir equipa de saúde familiar a cerca de 20 mil utentes.

“A criação da USF Inovar é mais um passo no sentido de reforçar os cuidados de saúde primários na nossa ULS, garantindo uma resposta célere, de qualidade e proximidade aos nossos utentes, e assegurando o acesso a médico e enfermeiro de família, com o objetivo de melhorar os indicadores de saúde e bem-estar da nossa população“, explica a presidente do conselho de administração da ULS Almada-Seixal, Teresa Machado Luciano, em comunicado.

A funcionar das 8h00 às 20h00, todos os dias úteis, a USF Inovar está situada no espaço onde funcionava o Polo de Corroios da Via Verde Saúde Seixal (VVS Seixal), no centro de saúde de Corroios, em Santa Marta do Pinhal.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Com a criação da USF Inovar extingue-se a Via Verde Saúde que dava resposta a 45 mil utentes do concelho do Seixal que não tinham médico de família.

A USF Inovar terá uma equipa de médicos, enfermeiros, assistentes técnicos que darão resposta às necessidades de todos os utentes, até agora sem equipa de saúde familiar, da freguesia de Corroios.

Na nota, a ULSAS adianta ainda que, além da melhoria da resposta aos utentes, a transição para o modelo de USF permitirá valorizar, atrair e fixar os profissionais de saúde, umas das fragilidades da Via Verde Saúde uma vez que os profissionais que prestavam serviço nesta unidade recebiam cerca de metade dos que estavam numa Unidade de Saúde Familiar de tipo B.

Sendo menos atrativo do ponto de vista financeiro para os médicos, a Via Verde Saúde Seixal chegou a perder alguns profissionais para as USF.

Em dois anos de existência, o Via Verde Saúde Seixal realizou 99 mil consultas médicas, das quais 63 mil presenciais, 60 mil contactos de enfermagem, 17.200 de vigilância de saúde infantil, 12 mil de planeamento familiar, 5.500 de vigilância de saúde materna, 1.400 de revisão do puerpério e 11.800 tratamento de enfermagem.

Os utentes que frequentavam o Polo de Corroios da VVS Seixal em Santa Marta do Pinhal e que não vão integrar a USF Inovar continuarão a ter resposta, no mesmo modelo de funcionamento, mas agora apenas no Polo da Amora, situado no Centro de Saúde da Amora.

Em declarações à Lusa, José Lourenço, da Comissão de Utentes do Seixal, considerou que a criação da USF Inovar é uma evolução, mas salientou que apenas 20 mil dos 45 mil atendidos na Via Verde Seixal passam a ter médico de família.

“Sendo constituída, a USF Inovar vai assegurar médico de família para todos os utentes de Corroios sem médico de família e alguns da Amora. Contudo, os restantes vão ter de ser atendidos noutras instalações e sem médico de família atribuído. Não é o ideal, mas é o possível neste momento”, disse.