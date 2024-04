Cerimónias militares, recriações históricas, desfiles e corridas. É esse o plano de festas em Lisboa para assinalar os 50 anos do 25 de Abril. E se planeia ir para as ruas celebrar as cinco décadas desde a Revolução dos Cravos, saiba quais as estradas a evitar e os estacionamentos onde não vai poder colocar o carro.

As restrições ao trânsito começam já esta quarta-feira, 24 de abril, dia em que, no Terreiro do Paço, é exibido um videomapping às 22h e é lançado fogo de artifício à meia-noite. A partir das 12h é proibido o estacionamento na Rua do Carmo, na Calçada do Sacramento e no Largo da Rua Augusta, informou a Câmara Municipal de Lisboa no seu website.

Além disso, na Alameda da Encarnação, junto ao Jardim de Santo Eugénio, a circulação foi totalmente cortada, algo que se vai manter nos dias 25, 26, 27, 30 de abril e 1, 3, 4, 5 e 6 de maio entre as 20h e as 23h, nos dias úteis, e entre as 15h e as 23h nos feriados e fins de semana.

Já no dia em que são esperados milhares nas ruas de Lisboa, o estacionamento na Rua do Carmo, na Calçada do Sacramento e no Largo da Rua Augusta é proibido até às 16h.

No que diz respeito ao trânsito, no Terreiro do Paço (lado norte), será cortado entre as 2h30 e as 12h, na Avenida 24 de Julho, na Rua do Arsenal, na Rua do Comércio, na Avenida da Ribeira das Naus, na Rua da Alfândega e na Avenida Infante Dom Henrique entre as 6h e as 12h.

Também na Travessa da Boa Hora à Ajuda haverá um corte de trânsito das 8h às 13h, bem como na Rua de Campolide (entre as ruas Professor Sousa da Câmara, Arco do Carvalhão e Marquês de Fronteira), que será entre as 11h e as 21h.

O Arco da Rua Augusta terá também uma interdição de circulação pedonal das 3h às 12h, sendo que o trânsito no Marquês de Pombal, na Avenida da Liberdade e no Rossio também terá constrangimentos, pois a comissão comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril marcou um desfile para as 15h.