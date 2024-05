O ex-presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique, Pedro Costa, é o novo diretor-geral do GCI Media Group (que agrega várias agências de comunicação e gestão de marcas), avança o jornal Eco. Pedro Costa, filho do ex-primeiro-ministro António Costa, apresentou, no final de abril, a demissão da presidência da Junta de Freguesia de Campo de Ourique, cargo que ocupava desde 2020.

A contratação de Pedro Costa foi anunciada esta sexta-feira pelo GCI Media Group através de um comunicado. O CEO do grupo, André Gerson, sublinha a expectativa de que Pedro Costa venha a “contribuir fortemente para o elevar ainda mais do patamar de qualidade dos serviços” do grupo e para “potenciar novas oportunidades de desenvolvimento dentro das diferentes agências do grupo”, que junta a GCI, a Media Consulting, a agência de eventos WMK, a Sonomage, a SSI – Sustainable Society Initiative e a Meraki, agência de comunicação em Angola.

André Gerson adianta que a contratação de Pedro Costa se insere na estratégia do grupo, de “reforço da área de comunicação institucional”, cuja liderança estará também a cargo de Pedro Costa. O ex-presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa e pós-graduado em Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação pelo ISCTE. No seu currículo, conta com duas passagens por empresas na área do desporto: entre 2012 e 2014, foi responsável pela comunicação e Marketing da João Lagos Sports e entre 2014 e 2017 esteve na Unisports.

Entretanto, o próprio Pedro Costa já reagiu à entrada no GCI Media Group. “É com muito entusiasmo que aceito este desafio, como diretor-geral, colocar ao serviço do GCI Media Group a minha experiência em comunicação institucional, acompanhada do conhecimento que a atividade política me deu nos últimos anos. É um regresso ao mundo da consultoria de comunicação e relações-públicas focado no crescimento deste grande grupo que é o GCI Media Group”, diz o ex-autarca, que se demitiu da presidência da Junta de Campo de Ourique devido a divergências com a Câmara Municipal de Lisboa, liderada por Carlos Moedas.

“É difícil dar a cara junto dos eleitores com a falta de informação de que disponho e sinto que é impossível, com a energia que me resta, garantir as prioridades certas para a freguesia de Campo de Ourique. Este ponto de encontro entre a falta de condições pessoais e políticas é a pedra de toque da decisão que aqui partilho”, justificou Pedro Costa.