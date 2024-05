Os serviços de saúde da Madeira receberam mais um utente proveniente dos Açores, elevando para 59 os doentes transferidos para esta região na sequência do incêndio do fim de semana passado no hospital de Ponta Delgada, foi anunciado este sábado.

O doente chegou à região na madrugada de deste sábado “em situação neurocrítica e com doença renal crónica” e ficou internado no Hospital Dr. Nélio Mendonça (HNM), no Funchal, segundo nota divulgada pelo Serviço Regional de Saúde da Madeira(SESARAM).

As autoridades de saúde da Madeira dão ainda conta, na mesma nota, que os 55 doentes com doença renal crónica acolhidos, no HNM e no Regimento de Guarnição nº 3, transferidos dos Açores no passado dia 6 de maio, “continuam a receber os tratamentos, bem como toda a medicação necessária, que está a ser assegurada pelo SESARAM”.

De acordo com este departamento, na dependência do Governo Regional, as equipas de saúdes das duas regiões “estão em constante articulação, em prol de uma melhor prestação de cuidados” aos doentes transferidos.

A 6 de maio, um incêndio que deflagrou no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, obrigou à transferência de todos os doentes que estavam internados naquela unidade.

Do total dos 59 doentes que foram transportados para a Madeira, 27 foram colocados no hospital Dr. Nélio Mendonça e 32 no Regimento de Guarnição Nr.3, no Funchal.