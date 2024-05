A Câmara de Lousada já tem um princípio de acordo para comprar a pista da Costilha, onde se realiza a superespecial do Rali de Portugal, para realizar melhoramentos e acessos, disse esta segunda-feira o presidente da autarquia.

“Estamos a tratar de pormenores, de detalhes. Já temos um princípio de acordo [com o proprietário] relativamente ao cerne da negociação, agora estamos só a aferir detalhes de orçamentos de obras de urbanização”, afirmou Pedro Machado, em declarações à agência Lusa.

O autarca disse esperar que a negociação seja concluída nas próximas semanas, “de uma vez por todas”, para se concretizar a aquisição da pista e da área envolvente (cerca de 10 hectares) e avançar para o que está previsto fazer-se.

“Será uma área brutal, mas essencial para nós garantirmos o que temos e darmos um passo em frente de acesso a outras realidades e a outras dinâmicas”, acentuou.

A pista da Costilha, situada no centro daquela vila do distrito do Porto, acolhe há vários anos uma superespecial do Rali de Portugal, prova do campeonato o mundo, como a que se disputou no sábado, com milhares de espectadores.

Para o presidente da câmara, “um investimento como este que a câmara quer levar a cabo só faz sentido criando todas as condições para nos habilitarmos a ter novamente essas provas internacionais”.

Pedro Machado, que não referiu o valor do investimento previsto, referia-se, nomeadamente, ao mundial de ralicross, recuperando para Lousada uma prova que se realizou vários anos no circuito, então integrada no europeu da modalidade.

Para que isso aconteça, referiu, o município tem planeado melhorar as infraestruturas e as acessibilidades do circuito, “porque é importante para que seja mais fluido o acesso”.

Estão previstos investimentos na segurança da pista e no redesenho do seu traçado, incluindo a sua ampliação para norte, além de um novo paddock, com melhores condições e maior do que o atual.

Por outro lado, a aquisição do terreno permitirá à autarquia disponibilizar novos parques de estacionamento e fazer uma nova via, a partir da atual variante, no sentido norte-poente, com ligação variante à Estrada Nacional 106.

A nova acessibilidade, anotou Pedro Machado, “será uma ajuda grande nos dias de prova, mas também para a fluidez de trânsito na vila, no dia a dia”.

Como ponto da atual negociação com o proprietário do terreno, na área do atual paddock da pista, será construída uma nova urbanização, prolongando-se para norte, até à zona do Pingo Doce.

“Será uma forma de nós garantirmos o crescimento da vila de forma planeada e com muita qualidade”, concluiu.