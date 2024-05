Uma mensagem no Instagram a agradecer aos fãs e a combater o que considera serem rumores foi o único sinal de Camila Giorgi, que se retirou misteriosamente do ténis. As suspeitas de fraude fiscal de que é alvo podem estar na origem desta decisão surpreendente.

Os rumores subiram de tom depois de Camila Giorgi, de 32 anos, ter surgido na passada terça-feira como “retirada” do desporto na lista da Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA), o organismo que controla os casos de doping e de viciação de resultados no ténis. A federação italiana de ténis confirmou a informação dois dias depois: Giorgi tinha terminado a carreira.

Na sequência destes anúncios, porém, a Women’s Tennis Association (WTA), da qual Camila faz parte, disse não ter conseguido contactar a atleta durante esta semana, já que a decisão foi conhecida sem que houvesse uma declaração pública, como seria habitual para uma atleta com o palmarés da italiana.

Investigada por evasão fiscal e 464 mil euros por pagar

Perdeu-se o rasto à tenista, mas as investigações das autoridades fiscais prosseguem. A Agência Tributária italiana emitiu um mandado de apreensão a terceiros em nome da Federtennis, a Federação de Ténis e Padel Italiana, porque Giorgi deve 464 mil euros por impostos não pagos, adianta o jornal italiano L’Unione Sarda. O fisco de Florença já entregou à atleta toda a documentação que a implica em fraudes, evasão fiscal, e contas a pagar. Contudo, Camila nunca apresentou a declaração de impostos exigida por lei.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Giorgi está também a ser investigada por alegadamente ter falsificado documentação relativa à vacina contra a Covid-19 para conseguir entrar no Open da Austrália de 2022. A tenista italiana não quis ser vacinada e o médico envolvido terá deitado fora a vacina em vez de imunizar a atleta.

O paradeiro da atleta é desconhecido e a família também está comprometida

Segundo a imprensa italiana, em casos de dívida às finanças, o contribuinte é notificado pelo fisco, que propõe que o pagamento seja feito na totalidade ou em prestações. No entanto, caso não haja acordo, pode haver condenação por fraude fiscal. O afastamento de Camila Giorgi poderá, por isso, estar relacionado com este processo judicial.

Camila Giorgi terá viajado para a Califórnia, EUA, acompanhada pelos pais, e os irmãos Leandro e Amadeus, avança o jornal La Gazzetta dello Sport. De acordo com as investigações da Procuradoria de Florença, não só Giorgi mas também a família da tenista (o pai Sergio, argentino, que sempre foi o seu treinador, a mãe Claudia, italiana, professora de arte na região de Marche, e os irmãos Leandro e Amadeus) tem várias “lacunas” no que diz respeito às declarações fiscais que nunca foram apresentadas.

A tenista quebrou o silêncio no domingo de manhã

Depois de um mês sem novidades nas redes sociais, a tenista quebrou o silêncio numa story que publicou no Instagram, no domingo, onde se mostrou grata pelo apoio dos fãs durante vários anos. Salientou, no entanto, que as notícias que lhe dizem respeito fora do âmbito desportivo são “falsas”.

“Por favor, confiem neste Instagram [o da tenista] para obter informações verdadeiras. Para os meus adoráveis fãs, tenho o prazer de anunciar formalmente o fim da minha carreira de tenista”, escreveu. “Tem havido muitos rumores imprecisos sobre os meus planos para o futuro, por isso, estou ansiosa por fornecer mais informações sobre as oportunidades excitantes que se avizinham”, acrescentou.

A italiana não voltou a competir desde março

Ao longo da carreira, Camila participou nos quatro Grand Slams, tendo o seu melhor resultado sido uma presença nos quartos de final no Torneio de Wimbledon, há seis anos. A sua melhor classificação em singulares foi 26, alcançada no mesmo ano. Em 2020, chegou também aos quartos de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Em março deste ano, participou no Open de Miami, onde perdeu para a número um mundial, Iga Swiatek.

A tenista sempre foi cuidadosa com a carreira e imagem online, contando já com 742 mil de seguidores na rede social Instagram, onde publica frequentemente fotografias de glamour. O último post de Giorgi no Instagram foi há sete semanas, em Miami.