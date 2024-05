Duas crianças que tinham sido retiradas de uma instituição francesa, a que estavam entregues, foram localizadas nas últimas horas na cidade do Porto pela Unidade de Informação Criminal da Polícia Judiciária. Os menores terão sido trazidos pela mãe e pela irmã, “duas cidadãs estrangeiras, de 41 e 19 anos”, que são procuradas pelas autoridades judiciárias de França “pela prática do crime de subtração de menores”.

Segundo a Judiciária, “as suspeitas, mãe e irmã dos dois menores de 12 e 14 anos, terão alegadamente orquestrado um plano para retirar os menores de uma instituição de acolhimento em França, deslocando-se de seguida até Portugal através de viatura com matrícula francesa”.

Depois de terem sido detidas, as duas mulheres foram presentes ao Tribunal da Relação do Porto que “determinou que ficassem a aguardar os ulteriores termos do processo de extradição em prisão preventiva”.

Enquanto isso, os dois menores acabaram por ser encaminhados para um centro de acolhimento, tendo sido dado conhecimento da situação ao Tribunal de Família e Menores do Porto.