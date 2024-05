(Em atualização)

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, volta a sentar-se frente a frente com os sindicatos dos professores esta terça-feira. A primeira reunião, com a FNE (Federação Nacional da Educação) já teve início e deverá terminar por volta das 13h.

O primeiro grupo sindical a entrar na sala de reuniões, dirigido por Pedro Barreiros, exige que a recuperação dos 6 anos, 6 meses e 23 dias congelados seja feita até 2027 — em quatro tranches de 25%. Na última ronda negocial, a 13 de maio, o Ministério da Educação anunciou que no espaço de dois anos seria recuperado já 50% deste tempo, mas mantém o prazo de cinco anos para fazer a devolução do resto do tempo.

O Governo quer devolver 25% neste ano e em 2025. Em 2026 pretende repôr 20% e 15% nos dois anos seguintes (2027 e 2028).

Os sindicatos reconheceram a tentativa de “aproximação” por parte do Governo, mas querem mais: além de exigirem que tudo o que está a ser proposto seja rapidamente convertido em decreto-lei, querem acelerar todo o processo. Em resposta, na última ronda negocial, Fernando Alexandre deixou o aviso: “O Governo aproximou-se dos sindicatos. Diria que agora está do lado dos sindicados aproximarem-se do lado do Governo.”

Depois da FNE, haverá uma pausa de cerca de uma hora nas negociações, que deverão retomar às 14h30. A essa hora Fernando Alexandre vai reunir-se com a FENEI (Federação Nacional do Ensino e Investigação), SIPE (Sindicato Independente de Professores e Educadores), FEPECI (Federação Portuguesa dos Profissionais da Educação, Ensino, Cultura e Investigação), SPLIU (Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades) e SNPL (Sindicato Nacional dos Professores Licenciados).

Às 16h será a vez da ASPL (Associação Sindical de Professores Licenciados), SIPPEB (Sindicatos dos Educadores e Professores do Ensino Básico), SEPLEU (Sindicato dos Educadores e Professores Licenciados), Pró-Ordem e S.TO.P. E para encerrar, às 17h30, Fernando Alexandre irá receber a Fenprof (Federação Nacional dos Professores).