Alejandro Sanz, Keane e Nelly Furtado são os cabeça de cartaz do North Festival, evento de música que começa esta sexta-feira no Parque de Serralves, no Porto, depois de várias edições na Alfândega.

A mudança de localização do festival, que acontece entre esta sexta-feira e domingo, pretende “elevar a experiência dos festivaleiros” e aproveitar as “potencialidades” do Parque de Serralves, de acordo com a promotora Vibes & Beats.

O novo recinto inclui o palco principal, palco Sunset e uma zona de restauração.

Esta sexta-feira, dia que tem Alejandro Sanz como cabeça de cartaz, atuam também no festival Mike Towers, Maria Becerra, Iñigo Quintero, Nininho Vaz Maia, Rich & Mendes e Progressivu.

Para sábado, com os Keane como destaque, estão também marcadas as atuações de Tom Odell, Birdy, The Reytons, Plaza, Bitch Boys e James Flower.

Nelly Furtado encerra o festival, no domingo, dia em que também atuam Claudia Leitte, Bell Marques, Grupo Menos é Mais, Wiu, Riot e Brolorizo.

O passe geral do North Festival custa 120 euros e os bilhetes diários 55 euros.