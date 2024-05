Esta sexta-feira falamos da guerra na Ucrânia e da crescente agressividade russa. Nos dias e semanas a Rússia abriu novas frentes na sua ofensiva contra a Ucrânia, realizou exercícios militares com unidades que poderiam usar armas nucleares táticas e até deixou que se conhecesse um documento legal onde se propunha redefinir fronteiras no Mar Báltico, fronteiras com vários países da NATO. Entretanto, na nossa campanha eleitoral, tem havido vários debates em que o tema da guerra na Europa tem estado presente, com vários candidatos, sobretudo mais à esquerda, a sugerirem que a paz ainda não foi alcançada porque a Europa tem um discurso guerreiro em vez de ter um discurso de paz, como o Papa Francisco. Hoje, no Contra-Corrente queremos regressar não só à guerra que continua na Ucrânia, mas também ao que significam neste momento este tipo de discursos eleitorais. Será que a Rússia está a tornar-se mais agressiva?

