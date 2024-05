A estação do Cais do Sodré do Metro de Lisboa vai estar condicionada até dia 31 de maio devido às obras de prolongamento das linhas Amarela e Verde, não afetando a circulação dos comboios, anunciou este sábado a empresa.

A previsão inicial era de que a estação estaria condicionada de 13 a 26 de maio, prazo que foi agora alargado devido a um atraso no fornecimento dos materiais e equipamentos necessários à conclusão das obras em curso, sublinha o Metropolitano de Lisboa, em comunicado.

A empresa estima repor as condições normais naquela estação a partir das 06:30 de dia 01 de junho.

A transportadora afirma que durante o período de intervenção, a circulação de comboios da Linha de Cascais (da CP – Comboios de Portugal) não será interrompida nem afetada, e que a estação do Cais do Sodré funcionará com um único cais para o serviço de entrada e saída de passageiros dos comboios.

Estão criados naquela estação novos circuitos para a circulação de passageiros, quer na estação, quer no cais de embarque, que estão devidamente sinalizados e delimitados, adianta.

“Continuam reforçadas as equipas de vigilantes em presença na estação do Cais do Sodré para apoio à gestão dos fluxos de passageiros quer no acesso ao cais de embarque, quer nas entradas e saídas dos comboios”, acrescenta.

O Metropolitano de Lisboa “lamenta os transtornos que possam ser causados” e apela à compreensão dos clientes, sublinhando que estas ações são “imprescindíveis para permitir a execução dos trabalhos na estação Cais do Sodré para a sua integração na futura linha Circular”.

Com previsão de inauguração no segundo semestre de 2025, a linha Circular vai ligar a estação Rato ao Cais do Sodré, numa extensão de mais dois quilómetros de rede e duas novas estações — Estrela e Santos, unindo as linhas Amarela e Verde num novo anel circular no centro de Lisboa.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o serviço funciona entre as 06:30 e as 01:00.