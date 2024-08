O “Z” inscrito nos tanques russos que chegaram a território ucraniano em fevereiro de 2022 tornou-se num símbolo do poder de Putin para o mundo. Na última semana, em território russo, a última letra do alfabeto foi substituída por um triângulo branco que surge marcado nos veículos blindados ucranianos que percorreram o interior da Rússia, na região de Kursk. À semelhança do “Z”, este passa a ser o símbolo do poder da Ucrânia a conquistar, após dois anos de ser invadida em larga escala, território russo.

Com origem nos símbolos impressos nos tanques, a primeira invasão em solo russo desde a Segunda Guerra Mundial está a ser denominada enquanto “operação triângulo”, como destaca o Telegraph.

A Ucrânia reivindicou, esta segunda-feira, o controlo de 1.000 quilómetros quadrados de território russo na região fronteiriça de Kursk, onde as suas forças prosseguem uma ofensiva entretanto assumida como tal por Volodymyr Zelensky.

Quando as forças russas invadiram a Ucrânia, em fevereiro de 2022, muitos dos seus veículos de combate estavam pintados com o símbolo “Z” em tinta branca, marca que na Rússia se tornou sinónimo de apoio à invasão ordenada por Vladimir Putin. Agora, na Ucrânia, a batalha em Kursk, simbolizada pelo triângulo branco, provocou uma onda rara de alegria e esperança no futuro entre uma população cada vez mais derrotada pela guerra que dura há mais de dois anos em território ucraniano.

O triângulo branco, enquanto marcação de combate ucraniana, foi detetado pela primeira vez em junho, sendo utilizada pelo grupo de forças do Comando Operacional Oeste, estacionado perto da fronteira com a Bielorrússia. Fontes ucranianas afirmam que a marcação tática, que está a ser utilizada em Kursk, é uma forma de as forças de Kiev evitarem o fogo amigo.

Marcas como esta são um elemento comum da guerra moderna. No caso do conflito entra a Rússia e a Ucrânia, ambos os lados utilizam muito do mesmo equipamento militar e usam uniformes semelhantes, distinguíveis através de, por exemplo e no caso das forças ucranianas, faixas amarelas ou azuis feitas de fita adesiva nos seus uniformes e capacetes. O triângulo branco é mais uma destas marcas.

A incursão de Kiev em Kursk já dura há oito dias e existe receio de que se alastre à região de Belgorod. Aliás, já foram retiradas mais de de 11 mil pessoas do distrito de Krasnaya Yaruga, situado na fronteira com a Ucrânia, nessa zona devido à “atividade militar inimiga” como disse na altura o governador local. A Rússia apressou-se a avisar que a resposta seria dura, Vladimir Putin na segunda-feira falou mesmo no “extermínio dos ucranianos” e acusou o seu homólogo ucraniano de estar a mando “dos donos do Ocidente”. E no final da semana passada mobilizou mais meios militares para a fronteira, perante o sucesso militar sem precedentes da Ucrânia.

A Ucrânia mostra, assim, que está equipada e é capaz de executar táticas que resultam no sucesso de uma ofensiva, mesmo que o objetivo ucraniano não seja o de conquistar território, mas sim o de empurrar a Rússia para a mesa das negociações.