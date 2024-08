Uma violenta tempestade provocou o naufrágio do veleiro Bayesian, com 22 pessoas a bordo, ao largo de Porticello, uma cidade costeira cerca de 15 quilómetros a leste de Palermo. Entre as seis pessoas dadas como desaparecidas — há um morto confirmado e 1 pessoas foram resgatadas — está Mike Lynch, o dono do iate que é conhecido como o “Bill Gates britânico” por ser um dos mais importantes e famosos empresários britânicos do setor tecnológico.

Numa entrevista ao ArchivesIT, Mike Lynch (59 anos) contou que a sua história começou perto de Chelmsford, em Essex, no nordeste da capital do Reino Unido, filho de pai bombeiro e mãe enfermeira. Foi aluno da ilustre universidade de Cambridge, onde estudou física, matemática e bioquímica. A sua tese de doutoramento, focada em técnicas de processamento de sinais e modelos conexionistas, é uma das peças mais lidas na biblioteca de Cambridge.

A escolha pelo mundo empresarial teve origem na sua paixão pela música, que surgiu ainda nos seus tempos de escola, quando percebeu que não tinha dinheiro para comprar um sampler digital. Para contornar esse problema, o Lynch decidiu construir um de raiz, e sem perceber, tornou-se numa das únicas pessoas no mundo a trabalhar com chips de processamento de sinais digitais. Este feito despertou interesse e houve quem comprasse o sampler, o que acabou por resultar na fundação da primeira startup do empresário, a Lynett Systems Ltd, pelos anos 80 do século passado.

Mais tarde, em 1991, fundou a Neurodynamics. Tudo depois de ter percebido que, utilizando os mesmos modelos cujo uso já teria aperfeiçoado, conseguiria resolver o problema associado à correspondência de impressões digitais, que até à época, era feito manualmente. Devido a esta inovação na indústria, Lynch permitiu a aceleração drástica deste método de análise, passando de três semanas a cinco minutos.

Uns anos mais tarde, em resposta a um pedido da polícia, a Neurodynamics desenvolveu um motor de raciocínio dinâmico, com o propósito de tratar informação textual num computador. Após ficar claro o potencial que esta nova ferramenta teria, repete-se o padrão: surge uma nova empresa, a Autonomy, que se tornou rapidamente na maior empresa de software do Reino Unido e reconhecida globalmente como uma das mais bem sucedidas da Europa.

O software passou a ser utilizado para analisar elevadas quantidades de dados, tendo utilizado como base a interferência Bayesiana, uma teoria estatística do século 18 que inspirou o nome do iate que naufragou esta segunda-feira.

Em 2011, a reputada Hewlett-Packard (HP), adquiriu a Autonomy por 11 mil milhões de dólares (cerca de 10 mil milhões de euros). Aquilo que tinha começado com o estatuto de startup, acabou por se tornar na segunda maior empresa de software da Europa, depois da SAP.

Apesar dos múltiplos prémios e títulos individuais que recebeu, como o OBE (Título de Ordem de Excelência Britânica) pelo seu contributo empresarial, e de ter sido reconhecido como a pessoa mais influente do Reino Unido no âmbito das tecnologias de informação, segundo a Computer Weekly, o negócio que o tornou tão bem sucedido, também esteve perto de ser a sua ruína.

Lynch, CEO da Autonomy até à venda de 2011, foi acusado de ter falsificado as contas da empresa nos dois anos antecedentes à compra da HP. Em questão estaria uma sobrevalorização fraudulenta de cerca de 5 mil milhões de dólares (4,5 mil milhões de euros), segundo a EuroNews.

Após 13 meses em prisão domiciliária, 12 semanas de julgamento e uma década em disputas legais contra a gigante norte-americana, no passado dia 6 de junho, Mike Lynch foi absolvido das 15 acusações de fraude e pagou uma indemnização de 30 milhões de dólares (27,1 milhões de euros) à empresa. Tendo conseguido evitar uma pena de 25 anos de prisão, o empresário britânico voltou ao Reino Unido para estar com a sua mulher e os seus dois filhos. A viagem com o Bayesian faria parte desse recuperar de tempo — o iate, segundo a AFP, foi construído na Toscana em 2008 e restaurado em 2020.